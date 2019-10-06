Нидерланды отказываются от названия Голландия

19:10

В целях обновления имиджа страны власти Нидерландов приняли решение отказаться от названия Голландия как синонима официального названия.

По мнению властей, Голландия асоциипуется у туристов прежде всего с наркотическими веществами и Кварталом красных фонарей.

По мнению мэра Амстердама Фемке Халсема, знаменитый Квартал красных фонарей необходимо реформировать, так как проституция превратилась в туристическую достопримечательность, опасную для самих работниц этой сферы.

А Нидерланды хотят позиционировать себя как "разработчиков передовых технологий для решения глобальных проблем", а также стимулирование экспорта и туризма, пишут "Вести".

Именно Нидерланды, а не Голландия, должно будет употребляться в отношении страны на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме и на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Кроме того, национальная футбольная команда на официальных встречах будет называться исключительно сборной Нидерландов.