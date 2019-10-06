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Нидерланды отказываются от названия Голландия

19:10 6.10.2019
Фото с сайта tourstanok.ua
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В целях обновления имиджа страны власти Нидерландов приняли решение отказаться от названия Голландия как синонима официального названия. 

По мнению властей, Голландия асоциипуется у туристов прежде всего с наркотическими веществами и Кварталом красных фонарей.

По мнению мэра Амстердама Фемке Халсема, знаменитый Квартал красных фонарей необходимо реформировать, так как проституция превратилась в туристическую достопримечательность, опасную для самих работниц этой сферы.
А Нидерланды хотят позиционировать себя как "разработчиков передовых технологий для решения глобальных проблем", а также стимулирование экспорта и туризма, пишут "Вести"

Именно Нидерланды, а не Голландия, должно будет употребляться в отношении страны на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме и на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Кроме того, национальная футбольная команда на официальных встречах будет называться исключительно сборной Нидерландов.

Темы: Нидерланды
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Комментарии читателей
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07.10.2019, 01:26
Гость: )))

"Мэр
Амстердама
Фима Хасин"
06.10.2019, 23:09
Гость: Скучножить

А еще бренд сыра "хохланд" закрепить за Украиной, поскольку рецептура разработана запорожскими казаками.
06.10.2019, 21:50
Гость: европа явно поглупела

таже Голландия и Германия.
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