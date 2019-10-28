Песочные пляжи, легенды о пиратах и лучший дайвинг: гид по странам Карибского бассейна

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Карибское море – это легенды о пиратах и кладах, зажигательная и яркая музыка, песчаные пляжи, жаркий климат и настоящий кладезь достопримечательностей

И пусть некоторые туристы считают, что лететь сюда далеко – эти места стоит посетить хотя бы раз. Тем более что среди стран, входящих в Карибских бассейн, каждый найдёт ту, что придётся ему по душе.

Вот несколько колоритных примеров.

Мексика: вулканы, подводные пещеры и кухня

Мексика – страна, которая объединяет в себе много необычного, а порой даже противоречивого. Здесь можно прокатиться по железной дороге ChihuahuaalPacifico: на этом экстремальном маршруте поезд поднимается на высоту 2400 м над уровнем моря и проходит через 37 мостов и 86 тоннелей, в то время как за окном проплывают побережье, каньоны, горы и водопады. А после – отправиться в Reserva dela Biosfera Mariposa Monarca – биосферный заповедник в горах, где с ноября по март всё усеяно сотнями особей бабочек-монархов.

Любители живописного отдыха могут насладиться подводными пещерами полуострова Юкатан, где расположены так называемые сеноты – естественные колодцы, наполненные кристально чистой водой. А ценители дайвинга и снорклинга – увидеть Музей подводных скульптур: на глубине расположены 500 самых разных экспонатов.

В Мексике туристов ждут более 30 активных вулканов, а рядом с некоторыми из них даже можно остановиться. Например, пожить у подножия Ла Малинче в Пуэбла-де-Сарагоса. Кроме своего расположения, Пуэбла известен своей кухней, которая считается родиной половины мексиканских блюд.

Увидеть эти и многие другие достопримечательности проще, чем кажется – сегодня в Мексику можно попасть не тратя время на пересадки. Специально для путешественников Coral Travel запускает прямые чартерные рейсы в Канкун: теперь страна контрастов стала еще ближе.

Доминиканская республика: живописные пляжи и виндсёрфинг

Бесконечные песчаные пляжи, ласковое море и раскидистые пальмы – вот что ассоциируется с Доминиканой. Однако это не единственное, чем знаменита республика. Эта яркая страна живёт в ритмах бачаты и сальсы и поражает своей жизнерадостной атмосферой. Здесь есть на что посмотреть – так, столица Санто-Доминго известна своей роскошной архитектурой. Часовня Росарио, собор Санта-Мария-ла-Менор, дворец Касадель-Альмиранте, замок Алькасар и многие другие памятники делают город раем для любителей экскурсий.

Но и тем, кто предпочитает пляжи и курорты, будет чем заняться. Среди самых популярных мест для отдыха всей семьей – Пунта-Кана, курорт, славящийся своей красивой береговой линией, превосходными ресторанами и поразительной природой. Для активного отдыха и молодёжи больше подойдёт Пуэрто-Плата, представляющий собой 120 километров живописных пляжей при трёх курортах. Кабарете – рай для виндсёрферов, Сосуа – идеальное место для знакомств и времяпрепровождения в барах и клубах, а Плайя-Дорада – это «остров» развлечений, с отелями, гольфом, казино и многочисленными магазинами.

Колумбия: величественные Анды и кофейные плантации

Колумбия – это индейские города, прибрежные курорты и обилие национальных парков. По территории страны проходят Анды: разделённые на три параллельные горные цепи, они поражают разнообразием биомов. Тут есть и заснеженные горные вершины, и зелёные долины, и леса, и степи. А кроме природы, путешественников ждут многочисленные памятники древних цивилизаций.

Туристам стоит посетить водопад Текендама, поражающий воображение своими размерами. Высота прямого падения воды здесь достигает 140 метров, а общая высота – 157 метров. Ценители кофе обязательно должны посетить национальный парк, посвящённый этому напитку. Там можно увидеть традиционные кофейные плантации, заглянуть в музей и подняться на символ заповедника – восемнадцатиметровую башню со смотровой площадкой.

Колумбия также известна своими непохожими друг на друга национальными парками. Например, Лас-Эрмосас славится 387 зеркальными озёрами и болотистыми водоёмами, а Сьерра-Макарена состоит из горных массивов, средняя высота которых около 3000 м над уровнем моря. Туристов в парках ждёт разнообразие как животного, так и растительного мира: так, в Сьерра-Макарена встречается около 50 видов орхидей. Любителям древностей стоит посетить археологический парк Сан-Агустин, где можно увидеть огромные каменные фигуры – они изображают богов, людей и животных, а их авторство приписывают ацтекам.

Кюрасао: пляжный рай и родина именитого ликёра

Лазурное, бесконечно небо, пронзительная синева водной глади и бесконечные песочные пляжи. Попадая в Курасао, кажется, что оказался в рекламном ролике – настолько здешние пейзажи красивы. Всё это дополняется атмосферой ленности и карибской экзотики. Достопримечательностей здесь почти нет – это место словно создано для пляжного отдыха и дайвинга.

Тем, кому захочется большего, стоит зайти в расположенный в столице музей Курасао – в нем представлены работы местных и иностранных художников, античная мебель и образцы индейского искусства. А если древности – не для вас, обязательно загляните на винодельню Сеньор. Это – родина одноимённого ликера, причём расположена она в старинном особняке Чоболобо. В этом месте можно узнать секреты приготовления, а также продегустировать легендарный напиток.

Любители животных и природы найдут много интересного в парке Кристоффель. Здесь обитают игуаны, экзотические птицы, бесхвостые олени, ящерицы и морские черепахи. Понаблюдать за животными можно в естественной среде – со специальной смотровой башни, либо заказать экскурсию по парку – пешую, конную, на велосипедах или даже джипах.

Ямайка: насыщенная ночная жизнь и лучшие курорты

Неспешная жизнь, единение с природой и ритмы регги – да, это Ямайка. Остров может похвастаться как красивой природой и живописными видами, так и развитой инфраструктурой – тут каждый путешественник сможет найти развлечение на свой вкус и бюджет. Например, можно заглянуть в столицу – Кингстон – и посетить самый большой порт города. Здесь можно посмотреть на большие круизные лайнеры, заглянуть в музеи, побывать в колоритных ресторанах и отдохнуть в центрах водных развлечений.

Условно остров можно разделить на три части. Восток, где расположен Порт-Антонио, известный своими пляжами и локациями, где снимали «Остров сокровищ». Центральная часть, известная своей природой – туристов тут не так много, поэтому можно насладиться уединением. Здесь также расположена популярная курортная зона Очо-Риос, некогда бывшая рыбацкой деревней.

Самая туристическая часть острова – западная. Центром притяжения для путешественников стал курорт Монтего-Бэй, а второй по популярности – Негрил: его пляжи входят в десятку лучших в мире. Кроме ухоженности и красоты, курорт известен широкими возможностями для дайвинга и сноркелинга, а также насыщенной ночной жизнью. Другое интересное место – Вайт-Хаус-Бей, самое жаркое тропическое побережье с песчаными пляжами, джунглями и роскошным пятизвёздочным отелем, построенным в стиле карибской деревни.

Куба: кадиллаки, сальса и затонувшие корабли

Куба известна роскошной природой, пряжами и большим количеством достопримечательностей. Почти вся страна – это побережье, усеянное курортами, и только ближе к центру острова можно встретить аутентичные кубинские города с местным колоритом. Куба понравится тем, кто любит максимально погружаться в местную культуру и быт – объехать всю страну можно за пару недель.

Один из самых красивых городов – столица Гавана, которая, кажется, объединяет в себе сразу несколько эпох. Кадиллаки, колониальные дворцы, современные небоскрёбы – всё это сочетается здесь, создавая совершенно особенную атмосферу. На пляжах и улицах танцуют сальсу, пьют мохито и радуются жизни. Кроме Гаваны, стоит посетить провинциальный Матансас – город мостов, называемый местными «кубинской Венецией». В нескольких километрах от него также находятся знаменитые матансовские пещеры с древними наскальными рисунками.

Ещё одно интересное место – город Санта-Клара, настоящий памятник революции, и Сантьяго-де-Куба, явивший миру кубинскую музыку и ром. Куба может предложить туристам и пляжный отдых: например, Варадеро, где путешественники могут заняться дайвингом и поплавать рядом с затонувшими кораблями, или Ольгин – элитный кубинский курорт, куда едут за роскошью и изысканной кухней. Если же вам наскучила атмосфера расслабленности, посетите один из островов. Например, на Кайо-Ларго можно найти древнее дерево Ла-Яна, на которое по легенде ориентировались морские пираты, когда прятали сокровища, а на Кайо-Коко – отправиться на дискотеку в пещере.

Фото с сайта Pixabay.com

