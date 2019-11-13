В Санкт-Петербурге представили новый логотип города за 7 млн рублей

22:45

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга представил новый логотип города. Его основой стал бирюзовый круг с названием города внутри, а слоганом — «Создавать великое».

Заказ города выполнило одно из крупнейших коммуникационных агентств России SPN Communication. Его стоимость - 7,05 млн руб., собщает "Коммерсант".

Бирюзовый круг, по словам создателей бренда Северной столицы, олицетворяет «холодное северное солнце», а в буквах «Е» графически изображены разводные мосты.