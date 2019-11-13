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В Санкт-Петербурге представили новый логотип города за 7 млн рублей

22:45 13.11.2019

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга представил новый логотип города. Его основой стал бирюзовый круг с названием города внутри, а слоганом — «Создавать великое».

Заказ города выполнило одно из крупнейших коммуникационных агентств России SPN Communication. Его стоимость - 7,05 млн руб., собщает "Коммерсант"

Бирюзовый круг, по словам создателей бренда Северной столицы, олицетворяет «холодное северное солнце», а в буквах «Е» графически изображены разводные мосты. 

Темы: Санкт-Петербург
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Комментарии читателей
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14.11.2019, 00:17
Гость: Понятно стало мне теперь

Почему Беглов поднял проезд в метро на 15 рублей, другой транспорт на 10 рублей, а взнос на капстроительство вдвое.
13.11.2019, 23:40
Гость: "Глубоко...

копают!.." (с)
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