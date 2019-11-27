В Доминикане автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком

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Автобус с российскми туристам в Доминикане попал в ДТП. Как пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, автобус двигался по дороге в аэропорт, столкнулся с грузовком и опрокинулся на трассе.

#Video | En el accidente fallecieron Eduard Emilio de La Cruz Cedano, ingeniero sargento del Ejército Dominicano, quien conducía el vehículo y la argentina Rovagna María Andrea de 52 años #ListinDiario pic.twitter.com/9vVOJgh14X — Listín Diario (@ListinDiario) September 13, 2019

По данным представителей посольства в РФ, всего в автобусе находлсь 39 россйских туристов - клиентов туроператора Anex Tour. Никто из них не погиб, почти все пострадавшие — москвичи.

У пострадавших россиян диагностированы травмы разной степени тяжести, они доставлены в местные больницы, некоторые были срочно прооперированы.

По данным местных СМИ по меньшей мере 15 россиян находятся в критическом состоянии. Однако на горячей линии Anex Tour заявили, что несколько человек находятся в "более тяжелом" состоянии, они направлены в столичную клинику, однако потерпевших в критическом состоянии среди них нет.

Всего, по данным туроператора, в общей сложности госпитализированы 27 россиян, жизнь 20 из них вне опасности, состояние семи остальных оценивают врачи. Одна из пострадавших лишилась обеих рук. Среди пострадавших три ребенка в возрасте пяти и 12 лет, двое из них в больнице.

Остальных туристов, которым не потребовалась помощь в стационаре, размещают в гостиницах. Семь россиян уже улетели в Москву. По данным Ассоциации туроператоров России, к ним могут присоединиться еще несколько человек.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за резкого манёвра и перестроения грузовика перед туристическим автобусом. Водитель автобуса резко затормозил, чтобы не допустить столкновения с грузовым автомобилем.

Отмечается, что все туристы из России были застрахованы в компании EVR.