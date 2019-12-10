Путешествия. Стольный град Киев

19:49

В столице Украины каждый из нас хоть раз да побывал

А если нет, то Лавра, Крещатик или Андреевский спуск, знакомы нам по фотографиям в семейном альбоме. Однако, как у любого города, у Киева есть и другая, неформатная сторона, которую вам не покажут ни на одной официальной экскурсии. Интересные места Киева для прогулки вы можете найти самостоятельно.

Начинать прогулку по Киеву можно прямо с перрона: от вокзала берите правее и идите по улице Коминтерна, потом поверните направо, на улицу Ветрова. Метров через сто слева будет Малый ботанический сад.

Обратите внимание на вывеску "Выгул собак запрещен" у ворот. Ее украшает силуэт огромной собачьей головы, которая волей живописца больше напоминает лошадиную. Внизу надпись, добавленная от руки: "Конепсам вход воспрещен". Если не считать этой забавной детали, Малый ботанический - место в высшей степени романтичное. Весь теплый сезон, начиная с конца марта, там постоянно что-нибудь цветет. Вишни, сакуры, магнолии, сирень - совсем как в какой-нибудь Барселоне.

Кстати, на Барселону Киев похож весьма и весьма. Это город модерна: почти на каждой улице или площади в его центре непременно найдется какой-нибудь безумный балкон или крыша, оконная решетка или фасад. Особенно хорош замок барона Штейнгеля (дом со шпилем), который расположен на Ярославовом Валу, недалеко от Золотых ворот. Выглядит замок все равно так, будто его чертеж вышел из-под пера Антонио Гауди: островерхая крыша с синей черепицей, белая лепнина вокруг оконных рам, витражи.

Если вы вернетесь к Золотым воротам и повернете на Золотоворотскую улицу, то попадете по ней на улицу Рейтарскую. Там находится Двор воронов.

Вам нужна третья подворотня - единственная здесь оснащенная кодовым замком. Замок обычно не работает, и если вы зайдете внутрь, во двор, то обнаружите там вольер с птицами - иссиня-черными и очень большими – размером с некрупную кошку. Пальцы за прутья лучше не совать - откусят. Клювы у обитателей вольера напоминают портняжные ножницы. Но посмотреть на птиц можно очень близко: вороны доверчивые.

Отдельного рассказа, конечно, заслуживает Андреевский спуск. Гулять там надо солнечным утром - желательно до того, как хозяева многочисленных сувенирных лотков расставят свое хозяйство и испортят вам панораму. Не стесняйтесь заворачивать во дворы и бродить по соседним улицам: не пожалеете. В этом районе Киева даже исподняя часть хороша.

Если усталость настигнет вас далеко от Андреевского (например, на Крещатике), идите в заведение под названием "Паровоз". Оно находится на площади Льва Толстого, в помещении кинотеатра "Киев". Чтобы попасть туда, нужно зайти в главный вход кинотеатра, повернуть налево и спуститься по лестнице в подвал. "Паровоз" - место свойское, накуренное.

Для расслабления уставших ног и умов здесь подают грог. Крепкий и в меру сладкий - как и полагается.

После грога или портера самое время пообщаться с мифическими существами. Вам нужно к Дому с химерами: от Крещатика поднимайтесь по улице Городецкого или по Институтской (если потом свернете на Банковскую). Такого безумного модерна прямо перед окнами секретариата Президента (он от Дома с химерами через площадь) вы не встретите больше нигде. Жабы и носорожьи головы, тюльпаны и шелковые шнуры, рыбьи хвосты и оленьи рога, змеи, выползающие из водосточных труб… Не ходите тут ночью - интересные сны потом будут сниться.

На самом деле во многом Киев и сам похож на химеру. Город в складочку, Барселона на Днепре, он ухватисто возьмет вас за жабры и потащит сквозь свои бурные воды: через вороньи дворы и прокуренные бары, бурлящий вечерний Майдан и райские кущи Малого ботанического.

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