Новогодняя страна в Крокусе 2020: самое масштабное новогоднее шоу страны в цифрах

15:40

С 21 декабря 2019 года по 7 января 2020 года Крокус Сити Холл ждёт на праздничном мегашоу «День Рождения Деда Мороза» всех, кто верит в волшебство

Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами шоу

Добрый сюжет и театральная атмосфера Ёлки в Крокусе сочетаются с масштабным интерактивом для всех зрителей и потрясающими спецэффектами. Цифры расскажут, почему шоу 2020 ни за что нельзя пропустить:

1000 лет исполняется настоящему Деду Морозу с Русского Севера! По этому случаю главный волшебник страны приглашает всех на грандиозный бал с галактическим размахом. Лазерное шоу, яркая графика и пространственный видеомэппинг с погружением в виртуальную реальность не оставят равнодушными никого! Впервые в истории Крокуса великолепный обзор со всех мест в зале обеспечат два огромных проекционных экрана. Все зрители без исключения смогут насладиться красотой зрелища!

300 артистов на сцене порадуют трюками и завораживающими цирковыми номерами. Также маленьких зрителей ждут игры с артистами в зале – интерактив с воздушными предметами пройдет не только в партере, но и на балконе.

4 волшебницы из «Сказочного патруля» впервые окажутся в центре сюжета! Смелые, обаятельные и весёлые девчонки всегда готовы прийти на помощь и спасти праздник, если что-то пойдёт не так. Новые захватывающие приключения, песни, танцы и общение с любимыми героинями сделают шоу ещё интереснее!

50 метров отделяют Крокус от самого большого крытого Парка Развлечений в Европе. Для всех обладателей билета на ёлку вход в Парк будет свободным. Кроме того, трижды в день в Парке для всех посетителей будет проходить бесплатное интерактивное шоу «Кругосветное путешествие» от Kinder Pingui.

2 бесплатных видеоподарка лично приготовил гостям Дед Мороз. ВидеоПРИГЛАШЕНИЕ доступно всем уже сейчас без покупки билета. Создать его можно на сайте шоу. А к каждому приобретенному билету вы получите новый подарок: 12-минутное видеоПОЗДРАВЛЕНИЕ, в котором Дед Мороз несколько раз обратится к ребёнку по имени, похвалит его фотографии и рисунки, поиграет с ним, а в финале, конечно же, поздравит с Новым годом.

39 шоу состоится в Крокусе в период новогодних каникул – можно выбрать идеальный день и сеанс для всей семьи. Выбор у зрителей будет и в отношении подарка: рюкзак помощника Деда Мороза доступен в двух вариантах, как со сладостями, так и без них.

Подробности и билеты на сайте.