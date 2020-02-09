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Пассажиры стоящего на карантине в Гонконге лайнера смогут покинуть судно

12:46 9.02.2020
Стоп-кадр из видео
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3 600 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера World Dream, стоящего на карантине в Гонконге, смогут покинуть корабль в связи с завершением карантинных мероприятий, сообщает издание South China Morning Post. 

Пробы на коронавирус, которые были взяты у 1800 членов экипажа, дали отрицательный результат. Судно было отправлено на карантин из-за того, что экипаж имел контакт с восемью пассажирами, зараженными новым коронавирусом в предыдущей поездке.

Тестирование, которое ранее предполагалось сделать за четыре дня, было завершено в течение одного дня после мобилизации дополнительных сотрудников для сбора образцов и проведения лабораторных работ.

Круизный лайнер World Dream с 1800 пассажирами и таким же количеством экипажа покинул Гонконг 2 февраля. В среду он вернулся в круизный терминал Кай Так в Гонконге после того, как Тайвань отказался принять судно после получения информации о том, что ранее он перевозил пассажиров, зараженных коронавирусом, напоминает "Интерфакс".

Темы: Коронавирус, Гонконг, Речные и морские круизы
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