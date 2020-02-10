Как выбрать детский лагерь?

21:57

Любые каникулы - это время восстановления сил и энергии

По завершению учебного года большинство родителей начинают задумываться, как грамотно организовать отдых ребенка. Так почему же для решения этих задач детский лагерь как и 50, а может 60 лет назад сегодня остается лучшим местом?! Какие есть аргументы "за" и "против". На что стоит обратить внимание при выборе такого учреждения?

Аргументы "за" отдых в детских лагерях

- Хороший коммуникативный опыт. Тинейджеры, которые раньше не выпускали гаджет из рук, узнают, что есть очень интересный "живой мир";

- Дисциплина и распорядок. Ребенок привыкает быть взрослым и самостоятельным;

- Оздоровление. При условии, что выбран санаторно-оздоровительный лагерь. Возле моря, озер, рек или даже в горной местности;

- Увлекательный отдых, после которого ребенок открывает в себе новые таланты.

Аргументы "против" отдыха в детских лагерях

- Иногда сложная адаптация к новому рациону питания в детских лагерях;

- Часто психологический дискомфорт. Обычно, во время первой поездки, в то время, как ребенок впервые остается без родителей;

-Стоимость путевки - она иногда тот решающий аргумент, когда родители вынуждены отказаться от лагеря, отправив дитятко к бабушке;

- Риск встречи с некомпетентными вожатыми и воспитателями.

Итак, перечислив аргументы, как "за", так и "против", их количество оказалось равным.

Как минимизировать или обойтись совсем без отрицательных последствий от отдыха в лагере?

1. Выбирайте правильный профиль лагеря. Зная предпочтения и увлечения собственного ребенка, это всегда просто.

- Тематический лагерь создан специально для тех, у кого ребенок - творческая личность;

- Профильный лагерь - самое оптимальное решение тому, у кого ребенок 24/7 хочет грызть гранит науки;

- Спортивно-оздоровительный лагерь - лучшее место для активного ребенка, живущего спортом;

- Оздоровительный лагерь общей направленности - хорошее сочетание творческих кружков с програмами для оздоровления

- Лагерь санаторного типа уместен для деток с различными заболеваниями.

2. Общие рекомендации родителям

В обязательном порядке нужно посмотреть отзывы. Не торопитесь покупать путевку, если вы ничего толком не знаете про детский лагерь, как:

- Узнайте, как будет устроен досуг детей, что за мероприятия запланированы по графику;

- Уточните про условия отдыха;

- Не забудьте проверить, есть ли в лагере медперсонал;

- Выясните, опытные или нет вожатые;

- Проверьте, ведется ли охрана территории, если да, то какая и кем;

- Расспросите про все обязанности коллектива воспитателей.

