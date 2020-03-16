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РСТ предупредил операторов о вероятности остановки продаж туров

12:35 16.03.2020
© KM.RU, Роман Погодаев
© KM.RU, Роман Погодаев
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Из-за пандемии коронавируса продажа туров может полностью прекратиться в течение недели. Об этом говорится в обращении более 12 тысяч турагентов, которое опубликовал Российский союз туриндустрии (РСТ).

В нем говорится, что из-за решения правительства РФ ограничить зарубежные поездки деятельность членов туриндустрии «экстремально снизилась».

«В настоящее время реализация услуг сократилась более чем в три раза и стремится к полному прекращению в течение ближайшей рабочей недели», — цитирует ТАСС обращение турагентов.

В то же время в РСТ признали отсрочку налоговых платежей серьезной мерой поддержки для турбизнеса.

«Мы рады, что в столь беспрецедентной ситуации правительство услышало голос туриндустрии, причем решение принято довольно оперативно», — сказала «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Ирина Тюрина.

Ранее Ассоциация туроператоров РФ (АТОР) обратилась в кабмин с открытым письмом, в котором заявила об угрозе коллапса на туристическом рынке из-за запрета на продажу туров в другие страны. Эксперты оценили общие потери отрасли из-за закрытия ряда направлений в связи с эпидемией в 27 миллиардов рублей. Однако Минфин отказался компенсировать убытки туроператоров, связанные с закрытием китайского направления.

Темы: Новости туризма и туристической отрасли, Туристические маршруты и направления, Туристический бизнес
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Комментарии читателей
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16.03.2020, 16:07
Гость: Мастер

Остановку продаж туров за пределы России нужно вводить незамедлительно. Туристы должны понимать, что в случае заражения корона-вирусом в чужой стране рассчитывать на полный объем медицинской помощи им не гарантировано. Даже при наличии страховки. Пример - ситуация с нехваткой приборов вентиляции легких в Италии. И это в одной из ведущих стран Европы. Нужно трижды подумать,прежде чем покупать тур. Какие проблемы со здоровьем могут вас ожидать во время путешествия или отдыха.
16.03.2020, 14:11
Гость: гнус

Не надо ничего ограничивать!Тем более убеждать и разъяснять!Тур в один "конец",всем желающим,возвращение по ситуации в стране и решении соответствующих инстанций(медицинских,государственных)."Пушшай едуть" на отдых !
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