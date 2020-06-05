Эрдоган вновь поднял вопрос о преобразовании собора Святой Софии в мечеть

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Президент Турции Тайип Эрдоган распорядился изучить возможность изменения статуса собора Святой Софии из музея в мечеть.

Собор Святой Софии в Стамбуле © Кирилл Савченко

"Проведите исследование, потом мы все оценим и поговорим. Собор Святой Софии туристы смогут посещать, если она станет мечетью. Как это происходит с Голубой мечетью на площади Султанахмет [в Стамбуле]. Это должна решать наша нация", - цитирует Эрдогана ТАСС.

29 мая в соборе Святой Софии прочитали суру Корана Аль-Фатх в годовщину падения Константинополя в 1453 году, что вызвало недовольство в Греции. МИД Греции заявил о недопустимости чтения суры корана в соборе, поскольку это бросает вызов религиозным чувствам христиан во всем мире.

Это не первая попытка властей Турции превратить собор Святой Софии в действующую мечеть - этот вопрос поднимался на заседании турецкого парламента еще в 2013 году.

Включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО собор Святой Софии по праву называют символ «золотого века» Византии. Собор Святой Софии был выстроен по приказу византийского императора Юстиниана I в 532 году. По его замыслу, собор должен был стать настоящей жемчужиной столицы, демонстрируя величие империи.

Ая-София была действующей мечетью с 1453 года, когда Константинополь пал под ударами османских завоевателей. Статус музея ему был придан лишь в 1935 году, тогда же были запрещены любые богослужения в его стенах.

Сообщение о возобновлении мусульманских богослужений в Ая-Софии вызвало широкую полемику как в самой Турции, так и за ее пределами. Власти страны тогда заверили, что при принятии решения будут руководствоваться мнением различных организаций и учреждений.