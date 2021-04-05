В России может появиться цифровой профиль туриста

В России планируется создать так называемый "цифровой профиль туриста".

Как сообщает РБК, над проектом работает ассоциация больших данных, в которую входят "Яндекс", Mail.ru Group, Сбербанк, ВТБ, "МегаФон", "Ростелеком", МТС, "ВымпелКом", QIWI, "Магнит" и др.

Планируется, что с помощью обезличенных данных, полученных от телеком-компаний, банков, операторов фискальных данных, перевозчиков, туроператоров, соцсетей и сайтов с отзывами будут определяться потребности туристов в том или ином регионе, выявляя их нереализованный спрос.

Так, в цифровой профиль туриста войдет информация о стране и регионе проживания, пол, возраст, доход, расходы и товары, приобретенные во время поездки, перечень посещенных достопримечательностей, кафе, отелей, интересы и отзывы. 

Предполагается, что это будет коммерческий продукт, доступ к которому смогут получить региональные власти и частные компании - владельцы гостиничных сетей, малый бизнес и пр. 

Пилотный проект планируется запустить к конку второго квартала текущего года, а завершить исследования - в 2022 году. 

Стоимость развертывания пилотного проекта составит около 10 млн руб., оценки создания полноценной системы пока нет.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.04.2021, 14:15
    Гость: Старый

    "Левые" - это вы и остальные недоумки, которые тащат одичалое человечество на эшафот.

  2. 05.04.2021, 14:13
    Гость: Старый

    Все инициативы, что в названии содержат слово "цифровой, - это проявление одичания и полного непонимания происходящего.

  3. 05.04.2021, 14:05
    Гость: сбор персональной информации-Слежка

    Бгггг
    А чем, собсно, Вован занимался на своей, такскть, "работе"?
    Другого он придумать не в состоянии.

  4. 05.04.2021, 13:06
    Гость: Влад

    В России, как и в Китае, полный беспредел с защитой персональных данных и неприкосновенности частной жизни.
    Если известен пол и возраст человека, данные банковской карты и аккаунт в соцсетях, то деанонимизировать обезличенные данные можно в один клик.
    Т. н. "цифровой профиль туриста" нарушает сразу несколько законов, в частности, статьи 5 ФЗ 153 О персональных данных:
    1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе.
    2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.
    3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.
    4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
    5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.
    6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных.

  5. 05.04.2021, 12:46
    Гость: gvozd

    это откровенный Произвол..
    сбор персональной информации-Слежка.
    про Обезличенность они пусть лохам рассказывают..
    и странным образом, это на 100% Совпадает с цифровым профилем Навязанным спецслужбами сша вопреки всем законам и конвенциям о защеите права человека на тайну личной жизни, коммуникаций и свободу от Необоснованной Слежки.
    Левые упорно тащат человечество в Фашизм.
    однако в данном случае Исполнители этого безобразия в рф..

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