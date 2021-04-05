В России может появиться цифровой профиль туриста

10:32 5.04.2021

В России планируется создать так называемый "цифровой профиль туриста".

Как сообщает РБК, над проектом работает ассоциация больших данных, в которую входят "Яндекс", Mail.ru Group, Сбербанк, ВТБ, "МегаФон", "Ростелеком", МТС, "ВымпелКом", QIWI, "Магнит" и др.

Планируется, что с помощью обезличенных данных, полученных от телеком-компаний, банков, операторов фискальных данных, перевозчиков, туроператоров, соцсетей и сайтов с отзывами будут определяться потребности туристов в том или ином регионе, выявляя их нереализованный спрос.

Так, в цифровой профиль туриста войдет информация о стране и регионе проживания, пол, возраст, доход, расходы и товары, приобретенные во время поездки, перечень посещенных достопримечательностей, кафе, отелей, интересы и отзывы.

Предполагается, что это будет коммерческий продукт, доступ к которому смогут получить региональные власти и частные компании - владельцы гостиничных сетей, малый бизнес и пр.

Пилотный проект планируется запустить к конку второго квартала текущего года, а завершить исследования - в 2022 году.

Стоимость развертывания пилотного проекта составит около 10 млн руб., оценки создания полноценной системы пока нет.