Власти Израиля запретили свом гражданам поездки в Россию

18:05 30.05.2021

С 31 мая министерство здравоохранения Израиля вносит Россию и Аргентину в список стран, выезд в которые гражданам еврейского государства запрещен в связи с максимальным риском заражения коронавирусом.

Кроме Аргентины и России в "красном списке" находятся Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция. Разрешения на поездку в эти страны выдается только уполномоченной комиссией, пишет ТАСС.

Пассажиры, которые возвращаются из этих стран в Израиль, должны проходить карантин дома - в течение 14 дней или 10 дней в случае двух отрицательных тестов на коронавирус.