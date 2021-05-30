Власти Израиля запретили свом гражданам поездки в Россию

С 31 мая министерство здравоохранения Израиля вносит Россию и Аргентину в список стран, выезд в которые гражданам еврейского государства запрещен в связи с максимальным риском заражения коронавирусом.

Кроме Аргентины и России в "красном списке" находятся Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция. Разрешения на поездку в эти страны выдается только уполномоченной комиссией, пишет ТАСС.

Пассажиры, которые возвращаются из этих стран в Израиль, должны проходить карантин дома - в течение 14 дней или 10 дней в случае двух отрицательных тестов на коронавирус.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.05.2021, 01:31
    Гость: gvozd

    это Все тупой перевод пропаганды демпартии сша - один в один.
    и это Бред.
    сам факт что орган государственной власти рф Повторяет Политическую пропаганду демпартии сша - говорит все что надо о том кто контролирует рф..

  4. 30.05.2021, 22:44
    Гость: Господи, что творится...

    Казалось бы, куда хуже, но вот... Очередные "прекрасные новости".

  5. 30.05.2021, 22:19
    Гость: володя

    то что россиянам не говорят о размахе заражений не означает что в России все прекрасно,смертность выше крыши на уровне Африки

Все комментарии (16)
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