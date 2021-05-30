Власти Израиля запретили свом гражданам поездки в Россию
С 31 мая министерство здравоохранения Израиля вносит Россию и Аргентину в список стран, выезд в которые гражданам еврейского государства запрещен в связи с максимальным риском заражения коронавирусом.
Кроме Аргентины и России в "красном списке" находятся Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция. Разрешения на поездку в эти страны выдается только уполномоченной комиссией, пишет ТАСС.
Пассажиры, которые возвращаются из этих стран в Израиль, должны проходить карантин дома - в течение 14 дней или 10 дней в случае двух отрицательных тестов на коронавирус.
Комментарии читателей Оставить комментарий
это Все тупой перевод пропаганды демпартии сша - один в один.
и это Бред.
сам факт что орган государственной власти рф Повторяет Политическую пропаганду демпартии сша - говорит все что надо о том кто контролирует рф..
Так вот почему эти рвут попу за вакцинацию...
Республика-Еврейская автономная область часть России ,
Казалось бы, куда хуже, но вот... Очередные "прекрасные новости".
то что россиянам не говорят о размахе заражений не означает что в России все прекрасно,смертность выше крыши на уровне Африки