Россия возобновит полеты в восемь стран

С 10 июня Россия на взаимной основе возобновит авиасообщение с восемью странами, пишет РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Так, авиасообщение будет возобновлено с Люксембургом, Морокко, Маврикием, Хорматией, Албанией. Также будут восстановлены регулярные полеты в Австрию, Венгрию, Ливан.

Также с 10 июня увеличится число рейсов с Грецией, Азербайджаном, Арменией, Катаром, Узбекистаном, Таджикистаном, Египтом, Сербией, Белоруссией и Германией.

Кроме того, со 2 июня Россия отменит ограничения на авиасообщение с Великобританией.

Вместе с этим с учетом сложной эпидемической обстановки в Турции и Танзании до 21 июня продолжат действовать ограничения по авиасообщению с этими странами.

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