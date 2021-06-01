Россия продлит запрет на авиасообщение с Турцией после 1 июня

09:19 1.06.2021

Россия продлит запрет на авиасообщение с турецкой стороной, решение уже принято в оперативном штабе, об этом сообщают источники РБК и ТАСС. По самому наилучшему сценарию полеты между странами откроются не раньше 21 июня, отмечают собеседники Forbes, знакомые с ситуацией.

Как пишет Forbes со ссылкой на госслужащего, знакомого с ходом обсуждения ограничения рейсов, правительство рассматривает два варианта заморозки авиасообщения: до 21 июня и до 1 июля. «В ближайшее время об открытии Турции точно речи не идет», — заявил другой собеседник издания в одной из чартерных авиакомпаний.

Собеседник «Интерфакса» отмечает, что авиасообщение с Турцией не будет возобновлено минимум до 1 июля.

При этом накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара рассчитывает на скорое возобновление авиасообщения с РФ, так как заболеваемость COVID-19 в Турции снизилась — власти страны на этом фоне объявили о частичном снятии карантинных ограничений. Неделю назад турецкая делегация на переговорах у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой предложила России постепенно возобновлять авиасообщение, начиная с курортных городов, где эпидемическая ситуация лучше, чем в целом по стране.