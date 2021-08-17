Чехия исключит Россию из красной зоны по COVID-19

10:57 17.08.2021

Со следующего понедельника, 23 августа, Россия больше не будет входить список стран, составленных Минздравом Чехии, с высоким риском заражения COVID-19. Из красной зоны власти страны также исключат Тунис и Индию.

Об этом объявил глава Минздрава Чехии Адам Войтех, передает Сeske Noviny. Россия находилась в этом списке с 30 июня. Как пояснил министр здравоохранения, мера включает в себя запрет на посещения россиянами Чехии и наоборот — поездки в РФ.

В конце июля Россия вновь открыла авиасообщение с Чехией, с 27 августа будут отменены все ограничения на полеты в эту страну. Чехия сняла карантин только в апреле, а до этого в стране действовал режим ЧС.

Среди государств, с которыми чешская сторона пока не планирует возобновлять сообщение, — Бразилия, Непал, Парагвай, Перу и ряд других. По информации Worldometers, в Чехии врачи зафиксировали более 1,67 миллиона случаев заражения коронавирусом. Свыше 30,3 тысячи граждан погибли от последствий COVID-19.

