Чехия исключит Россию из красной зоны по COVID-19
Со следующего понедельника, 23 августа, Россия больше не будет входить список стран, составленных Минздравом Чехии, с высоким риском заражения COVID-19. Из красной зоны власти страны также исключат Тунис и Индию.
Об этом объявил глава Минздрава Чехии Адам Войтех, передает Сeske Noviny. Россия находилась в этом списке с 30 июня. Как пояснил министр здравоохранения, мера включает в себя запрет на посещения россиянами Чехии и наоборот — поездки в РФ.
В конце июля Россия вновь открыла авиасообщение с Чехией, с 27 августа будут отменены все ограничения на полеты в эту страну. Чехия сняла карантин только в апреле, а до этого в стране действовал режим ЧС.
Среди государств, с которыми чешская сторона пока не планирует возобновлять сообщение, — Бразилия, Непал, Парагвай, Перу и ряд других. По информации Worldometers, в Чехии врачи зафиксировали более 1,67 миллиона случаев заражения коронавирусом. Свыше 30,3 тысячи граждан погибли от последствий COVID-19.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да ну их, русофобов..
Еще надо помнить белочехов.
Единственное, что нужно знать о чехии, это то, что 100% авиабомб, сброшенных германскими нацистами на СССР в ходе Великой Отечественной войны были заботливо и с высоким качеством изготовлены в этой стране.
В чехии не было актов саботажа, как и подпольного движения - сопротивления нацистам.
Единственный акт против оккупационной администрации - убийство Гейдриха был спланировано из Англии и имел чисто политическую подоплеку - денонсацию Мюнхенского сговора об оккупации Чехословакии, которую сами чехи восприняли очень спокойно, в частности, чехословацкая армия по мощи практически равная вермахту ни оказала оккупантам никакого сопротивления.
После убийства Гейдриха и последовавших репрессий со стороны нацистов-оккупантов (в частности уничтожение деревни Лидице) в Праге состоялся миллионный верноподданический митинг чехов под лозунгом "Навеки с немецким народом".