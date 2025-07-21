Врачи предупредили отдыхающих на море в Турции об опасной бактерии

14:23 21.07.2025

Отдыхающим на море в Турции грозит холера из-за заражения опасной бактерией, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Milliyet. По информации издания, недавно на побережье Мраморного, Эгейского и Средиземного морей обнаружили ДНК таких бактерий, как Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus.

"Бактерии Vibrio размножаются в горячей и соленой воде. Особенно Vibrio cholerae может попасть в желудочно-кишечный тракт при проглатывании загрязненной морской воды и вызвать холеру, которая приводит к тяжелой диарее и обезвоживанию. Хотя случаи заболевания холерой в Турции редки, риск не равен нулю", — заявил газете специалист по урологии стамбульской больницы Florence Nightingale доктор Угур Аферин.

По его словам, особенно опасно, когда морская вода попадает в открытые раны. Бактерия Vibrio vulnificus при контакте с кожей может вызывать смертельную инфекцию, например некротизирующий фасциит, из-за чего ее называют плотоядной бактерией. Vibrio parahaemolyticus может передаваться через моллюсков, в том числе через сырые устрицы, она вызывает боль в животе, рвоту, диарею и лихорадку.

Аферин обратил внимание на то, что длительное пребывание в мокрых купальниках провоцирует инфекции мочевыводящих путей, особенно у женщин.

