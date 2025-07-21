Врачи предупредили отдыхающих на море в Турции об опасной бактерии

Отдыхающим на море в Турции грозит холера из-за заражения опасной бактерией, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Milliyet. По информации издания, недавно на побережье Мраморного, Эгейского и Средиземного морей обнаружили ДНК таких бактерий, как Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus.

"Бактерии Vibrio размножаются в горячей и соленой воде. Особенно Vibrio cholerae может попасть в желудочно-кишечный тракт при проглатывании загрязненной морской воды и вызвать холеру, которая приводит к тяжелой диарее и обезвоживанию. Хотя случаи заболевания холерой в Турции редки, риск не равен нулю", — заявил газете специалист по урологии стамбульской больницы Florence Nightingale доктор Угур Аферин.

По его словам, особенно опасно, когда морская вода попадает в открытые раны. Бактерия Vibrio vulnificus при контакте с кожей может вызывать смертельную инфекцию, например некротизирующий фасциит, из-за чего ее называют плотоядной бактерией. Vibrio parahaemolyticus может передаваться через моллюсков, в том числе через сырые устрицы, она вызывает боль в животе, рвоту, диарею и лихорадку.

Аферин обратил внимание на то, что длительное пребывание в мокрых купальниках провоцирует инфекции мочевыводящих путей, особенно у женщин.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.07.2025, 16:17
    Гость: Алексей

    Я считаю, что отдыхать в нынешних условиях лучше дома, но заказные статьи типа появились акулы на пляжах Турции, разные бактерии, медузы и так далее, ну не надо весь этот мусор писать, за деньги за антирекламу.
    Если действительно что-то есть серьёзное то нужно об этом информировать, но не заниматься рекламой.

  2. 21.07.2025, 16:04
    Гость: Море Турции - сила!

    Зная хитрость "врачей" в РФ (ковида хватило), ложено на этих "врачей".

  4. 21.07.2025, 15:11
    Гость: Бывавший

    Ещё несколько лет назад было замечено теми, кто внимательно смотрит, что даже в районе пляжей, например, Анталии в море впадают грязные маленькие реки, вдоль которых стоят домики "без удобств", т.е. то, что произошло, очень закономерно.

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