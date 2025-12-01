Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан Китая

11:27 1.12.2025

Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию для граждан КНР.

"До 14 сентября 2026 года включительно с учетом принципа взаимности граждане Китайской Народной Республики в праве осуществлять в Россию и пребывать в России не более 30 дней с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях", — цитирует документ РИА Новости.

Китайцы также смогут осуществлять транзитный проезд или выезд из России без оформления виз, имея при себе обычный паспорт гражданина КНР.

При этом перечисленные нормы не распространяются на тех, кто приезжает для осуществления трудовой, в том числе журналистской, деятельности и получения образования.

Указ вступает в силу со дня его подписания — 1 декабря.

МИД Китая 2 сентября объявил о введении на год пробного 30-дневого безвизового режима для россиян. Он действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов и распространяется на тех, кто планирует поездки в КНР с туристическими и деловыми целями, а также для участия в гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита.