Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан Китая

© KM.RU, Алексей Белкин

Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию для граждан КНР.

"До 14 сентября 2026 года включительно с учетом принципа взаимности граждане Китайской Народной Республики в праве осуществлять в Россию и пребывать в России не более 30 дней с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях", — цитирует документ РИА Новости.

Китайцы также смогут осуществлять транзитный проезд или выезд из России без оформления виз, имея при себе обычный паспорт гражданина КНР.

При этом перечисленные нормы не распространяются на тех, кто приезжает для осуществления трудовой, в том числе журналистской, деятельности и получения образования.

Указ вступает в силу со дня его подписания — 1 декабря.

МИД Китая 2 сентября объявил о введении на год пробного 30-дневого безвизового режима для россиян. Он действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов и распространяется на тех, кто планирует поездки в КНР с туристическими и деловыми целями, а также для участия в гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 01.12.2025, 15:06
    Гость: Без паники!

    Они не будут стрелять!Китай ни у кого ничего не захватывал силой.Они просто приезжают куда им надо и живут.Затем возникают чайна-тауны со своими порядками и экономикой.Вон в Нью-Йорке даже 2 китайских полицейских участка обнаружили.

  5. 01.12.2025, 13:57
    Гость: Они

    не могут смотреть на тебя как на чела "низшего сорта", т.к. они смотрят на тебя снизу вверх, ну если ты не карлик..

Все комментарии (24)
Выбор читателей
Владислав Фальшивомонетчик. Собственная работа, CC BY 3.0, / commons.wikimedia.org"/>
Владимир Путин поздравил с юбилеем Ельцин-центр
Украина отвергла три главных условия мирного плана США
Герман Греф © KM.RU, Алексей Белкин
Греф призвал покончить с «торговым рабством» скидок маркетплейсов
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Чиновники ищут способы добраться до 60 триллионов рублей населения
Избранное
Валерий Сюткин и Light Jazz компенсировали отсутствие «Атмосферы»
Александр Ф. Скляр объявил Мусоргского первым русским рокером
Всегда яркий Леонид Ярмольник
ПИКА «Нищий и гробовщик» (интернет-сингл)
Лидер «Пилота» порадовался успеху Тани Булановой
«Постепенно оправившийся от шока катастрофы русский народ к 2014 г. обрёл уже достаточно сил, чтобы начать борьбу за воссоединение»
«Почта – важнейший атрибут государства. Девиз "Пусть падающий упадёт" в отношении Почты России не подходит»
Садовая шпалера: 9 креативных идей наружного огрождения
Старший брат, конституционная реформа и финансовая помощь
«Алиса» подготовила поклонников к Великому Посту концертом в Горбушке
Олег Царев: Великобритания сделала ставку на Усика на будущих президентских выборах на Украине
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации