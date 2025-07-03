Андрей Воронихин – великий русский зодчий из Усолья

15:58 3.07.2025

Почему все-таки Воронихин считается одним из архитекторов храма Николая Чудотворца в Усолье? На самом деле, история для того времени обыкновенная. Первоначальный основной проект мог выполнить один зодчий, проработать детали могли соратники и ученики, а непосредственно «адаптировать на местности» и руководить строительством мог местный архитектор.

Усолье – старинный русский город, расположенный в Пермском крае, на правом берегу Камы Великой. И несмотря на свои небольшие размеры, и всего 6,5 тысяч жителей, Усолье – не просто правобережный район Березников, это именно город! В этом статусе – и богатая история Усолья, и признание вклада его жителей в освоение и развитие Пермского края.

Многие гости Березников и Усолья задают хорошие и очень правильные вопросы: «Правда ли, что история города насчитывает несколько веков?», «Как Усолье связано с династией Строгановых?», «Есть ли знаменитые уроженцы Усолья?», «Кто построил этот замечательный храм Николая Чудотворца?»

В интересной истории часто соединяются сразу несколько сюжетных линий, и здесь – тот самый случай. Многие исследователи считают, что одним из главных создателей Никольского храма является знаменитый русский зодчий Андрей Воронихин. Да-да, тот самый Воронихин, кто возвел Казанский собор в Санкт-Петербурге – и он действительно родился именно в Усолье. А теперь – по порядку и с необходимыми подробностями.

Усолье – история

Датой основания города Усолье считается 1606 год. Происхождение названия прямо указывает на основную «сферу деятельности»: уже с 16 века здесь активно велась добыча соли, являвшейся в то время поистине стратегически важным продуктом.

Усолье – вотчина Строгановых

Практически до конца 18 века Усоле было главным селением семейства Строгановых на Каме. Именно в Усолье располагалось их настоящее «представительство». До наших дней сохранились Палаты Строгановых, подлинный памятник архитектуры, построенный в стиле «московского барокко». После длительной реконструкции, начавшейся в самом начале XXI века, здание постепенно обретает вид, который оно имело когда-то. Сегодня здесь действует интереснейший Усольский историко-архитектурный музей, который так и называется: «Палаты Строгановых».

Заметно преображается и окружающая территория, активная работа ведется благодаря поддержке Группы «Уралхим»: проведена подсветка, появились пешеходные дорожки, детская площадка. Входящая в Группу компания «Уралкалий», добывающая калий в соседних Березниках и Соликамске, выделила средства на разработку мастер-плана «Усолья Строгановского», дизайн-проект и разработку проектно-сметной документации проекта «От Посадской слободы до Нижних соляных промыслов». Красивые виды и исторические здания сделали комплекс популярным местом у горожан и туристов.

Андрей Воронихин – великий зодчий из крепостных

Родился будущий архитектор в 1759 году в Усолье в семье крепостных, принадлежавших графу А.С. Строганову. С юных лет проявлял способности к рисованию, и однажды его талант был замечен и оценен: вместе с братом он был отправлен в Москву учиться живописи и архитектуре, а среди их наставников были великие Матвей Казаков и Василий Баженов. Воронихин получил вольную в 27 лет, а одной из его первых крупных работ стало участие в перестройке и оформлении Строгановского (ну естественно, Строгановского!) дворца на Невском проспекте — главной улице Санкт-Петербурга.

Воронихин и Казанский собор

Одна из больших работ Воронихина – здание Горного училища на Васильевском острове Санкт-Петербурга. Но главный его шедевр – конечно же, Казанский собор.

Разумеется, и здесь не обошлось без «участия» Строгановых. Главным куратором строительства собора был тот самый граф Александр Сергеевич Строганов, занимавший в то время еще и пост Президента Академии Художеств. Вполне логично, что и ведущим зодчим грандиозной стройки он выбрал своего в хорошем смысле «протеже»: Андрея Воронихина.

С порученной задачей Воронихин справился на отлично. Казанский собор был освящен в 1811 году, а вскоре стал и одним из главных символов победы в Отечественной войне 1812 года.

Храм Николая Чудотворца – подлинная жемчужина Усолья

Каменная церковь во имя Святителя Николая Чудотворца была заложена в 1813 году, на месте сгоревшей незадолго до того Покровской церкви. Строительство храма началось в честь победы над армией Наполеона, о чем и свидетельствует сохранившаяся надпись: «…в честь Угодника Его Святителя Николая Чудотворца и в воспоминание Свыше ниспосланного Церкви и державе Российской избавления от нашествия галлов и с ними двадесяти язык».

И еще – в память о совсем юном подпоручике Александре Строганове, погибшем во время европейского похода русской армии.

Почему все-таки Воронихин считается одним из архитекторов храма Николая Чудотворца в Усолье? На самом деле, история для того времени обыкновенная. Первоначальный основной проект мог выполнить один зодчий, проработать детали могли соратники и ученики, а непосредственно «адаптировать на местности» и руководить строительством мог местный архитектор. В любом случае, участие Воронихина специалистами не оспаривается, да и трудно оспорить: рука Мастера видна и во внешнем виде, и в интерьере храма.

Как сообщают нам специалисты в архитектуре, «Храм в плане – крестовокупольный, с дорическими четырехколонными портиками по сторонам света, лишь с востока портик заменен пилястрами. К храму примыкает двухъярусная квадратная в плане колокольня, увенчанная небольшим куполом с люкарнами, ориентированными по сторонам света, и высоким шпилем…».

Но тут можно сказать просто: во-первых, это просто красиво!

И это действительно стоит увидеть. Величественная Кама, старинное Усолье – и прекрасный Храм, в честь одного из самых чтимых на Руси святых. Храм, возведенный одним из лучших российских зодчих того времени, родившимся как раз здесь, в Усолье, рядом с современными Березниками. Замечательная история и замечательный вид.