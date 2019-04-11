В США призвали разработать стратегию противодействия «тайным операциям России»

16:24

В Вашингтоне искусственно разжигают русофобию и пытаются помешать налаживанию контактов между двумя странами



Объединенная сессия Конгресса в Палате Представителей. Фото с сайта wikimedia.org

Соединённые Штаты должны работать над созданием стратегии противодействия «тайным операциям России по распространению влияния», говорится в заявлении члена палаты представителей США от Республиканской партии Уилла Хёрда.

По его словам, «не подлежит сомнению», что Москва не только вмешивалась в американские президентские выборы, но и будет делать это вновь.

«Факт вмешательства русских в наши выборы не подлежит сомнению, и это будет только продолжаться. Цель у России одна - лишать наши демократические институты доверия, доверия между американским народом и нашими спецслужбами, между нашими спецслужбами и законодательной властью, между законодательной властью и исполнительной», - говорится в заявлении, с текстом которого ознакомился RT.

При этом конгрессмен не приводит никаких доказательств и доводов в пользу своих обвинений. Хёрд также утверждает, что спецпрокурор Роберт Мюллер, американское разведсообщество, а также конгрессмены от Демократической и Республиканской партий согласны в том, что Россия представляет угрозу.

Вместе с этим отмечается, что на протяжении двух лет Мюллер вёл расследование, на которое было потрачено $25 млн. По его данным, им занимались 19 юристов, а также 40 агентов ФБР.

Кроме того, были выданы более 2,8 тыс. повесток в суд, почти 500 ордеров на обыск и в общей сложности допрошены порядка 500 человек, однако сговор между Москвой и Вашингтоном так и не был доказан.

Кроме того, подчёркивает Хёрд, за последние два года американское разведывательное сообщество стало предметом небывалых дискуссий, так как некоторые его представители «злоупотребляли полномочиями» и «нарушали профессиональные обязанности».

Американский конгрессмен, никак не подкрепляя свою позицию, заявляет, что Россия якобы подрывает демократию Соединённых Штатов и пользуется разобщённостью американского общества.

«Россия всё ещё занимается подрывом нашей демократии, пользуясь разобщённостью нашей страны. Продолжение межпартийной грызни лишь способствует делу, начатому в рамках тайной путинской кампании по расширению влияния. Нельзя нам попадаться в их капкан и терять доверие к нашим демократическим институтам. Вместо этого мы должны работать сообща над созданием стратегии противодействия тайным операциям России по распространению влияния», - полагает конгрессмен.

Москва, в свою очередь, неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в американские выборы. Кроме того, Россия давно предлагает США обсудить возможные претензии, касающиеся предполагаемого влияния на выборы.

«Москва давно предлагает Вашингтону в профессиональном ключе обсуждать возможные претензии, касающиеся воздействия на электоральные процессы», - сообщается в заявлении российского МИД.

Отмечается, что регулярно поднимается вопрос о том, чтобы воссоздать рабочую группу по кибербезопасности, но «США от этого уклоняются, поскольку подкрепить голословные утверждения им нечем».

Как отметил в разговоре с RT главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, такие информационные войны в отношении России ведутся для того, чтобы сохранить недружественные отношения между Москвой и Вашингтоном, а также в качестве инструмента борьбы против действующего американского президента Дональда Трампа.

«Есть два аспекта, почему к этому призывают. Первое - чтобы сохранялась недружественная атмосфера российско-американских отношений. И поэтому всевозможного рода противодействие, кампании, давление - это не что иное, как попытка эту атмосферу поддерживать и в будущем», - подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что Штаты постепенно вступают в период очередной предвыборной кампании, поэтому такие заявления направлены в основном против Трампа.

В июле в интервью CNN конгрессмен Уилл Хёрд заявил, что у Трампа нет чёткой внешнеполитической стратегии, поэтому ему не следует встречаться с глазу на глаз с главами других государств, в том числе с российским президентом.

Он также выразил сомнение, что Вашингтону удастся восстановить отношения с Москвой, так как главной целью Кремля якобы является стремление «восстановить территориальную целостность» Советского Союза.

Доказательств сговора не обнаружено

Между тем 25 марта генеральный прокурор Уильям Барр сообщил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не обнаружило доказательств сговора между командой Дональда Трампа и Россией на президентских выборах 2016 года в США.

«Расследование специального прокурора не показало, что представитель предвыборного штаба Трампа или кто-либо из связанных с ним лиц вступали в сговор или координировали свои действия с Россией в её попытках повлиять на президентские выборы в США 2016 года», - говорится в заявлении.

Однако, как отмечается в документе, комиссия Мюллера выяснила, что Москва якобы пыталась «повлиять» на результаты голосования при помощи кибератак и «распространения дезинформации» с целью разобщения американцев и влияния на итоги голосования.

В МИД РФ прокомментировали итоги расследования Мюллера о «российском вмешательстве».

«Основной вывод - об отсутствии сговора между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией - просто не мог быть иным. Удивляет, однако, что для такого заключения команде из 19 юристов, 40 агентов ФБР, экспертов-криминалистов и прочих сотрудников потребовалось почти два года работы», - говорится в тексте.

Неугасаемый интерес

Как отметил в разговоре с RT доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин, Соединённые Штаты и раньше обвиняли другие государства во вмешательстве в свои внутриполитические процессы.

В то же время, по словам аналитика, в преддверии президентских выборов, которые пройдут в США в 2020 году, стоит ожидать, что количество заявлений, направленных против России, будет только увеличиваться.

«Это популярный сейчас и воспринимаемый до сих пор в политическом климате в Соединённых Штатах посыл, кто влияет на выборы. Сейчас такая роль отведена России. Этот образ уже понятен американскому электорату, и поэтому он эксплуатируется. Не приходится ожидать, что таких заявлений больше не будет и что интерес к этому угаснет.

В преддверии выборов в США, которые будут уже в следующем году, нам стоит ожидать только усиливающегося давления. Любая деятельность России в социальных сетях или медийном пространстве может быть интерпретирована как оказание влияния на выборный процесс в Соединённых Штатах», - заключил эксперт.

Автор: Марта Литвинова