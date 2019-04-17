У нас один защитник – Чиполлино. Но в нынешней РФ его еще не родилось

С 1 января 2020 года подземная вода станет платной для садовых и дачных товариществ



Кадр из мультфильма «Чиполлино»

Кто-то смеялся над грядущими в России налогами на воздух и дождь – дескать это все поклеп поганых либерастов. Ну так запишите в них правительство РФ, которое сделало очередной шаг в указанном направлении, решив ввести налог на грунтовую воду!

С 1 января 2020 года подземная вода станет платной для садовых и дачных товариществ: им придется покупать лицензию на пользование этим природным даром, который впредь уже не будет даром. По этому поводу, как сообщают новости, в общественной приемной «ЕР» прошел видеоселектор с районами и городами.

Несоблюдение нового закона повлечет административный штраф: для граждан – до 5 тыс. руб., для должностных лиц – до 50 тыс., для юридических – до 1 млн.

За этой новостью об очередном поборе вразрез с недавней (26 марта сего года) клятвой премьера Медведева не вводить новых налогов в ближайшие 6 лет, явно виден политический подтекст.

Ну посудите сами: вода – все же не нефть, на ней много не наваришь. А регулярная проверка всех водяных скважин по всей нашей одной шестой суши влетит в немалую сумму. Поэтому экономический эффект тут – крайне сомнительный.

Зато политический – налицо.

Если кто-то еще не понял, что в России строится Лимонное царство, где обитал герой сказки Джанни Родари Чиполлино и действовал «налог на все», вот очередное доказательство.

Как могут быть в РФ эти дары природы – лес, грибы, ягоды, реки с их рыбами, подземные ключи и т.п. – неподвластными кремлевской вышке? Какой соблазн тогда – вольготно пособирав что-то в лесу и съездив на бесплатную рыбалку, начать собираться больше двух на улицах и болтать о всяких «природных правах» человека!

Поэтому даже закон об отмене запрета на сбор валежник, этот не нужный государству лесной сор, тотчас оброс такой регламентацией, что ни сучка один черт по закону не возьмешь!

Да, за валежник, вынос которого из леса – прямая польза лесу, пока судят крайне редко. Но важен сам политический момент: несешь домой этот сучок, чтобы поджарить шашлык на костре (отныне тоже подзапретном) – и чувствуешь себя без вины виноватым. Именно – что без вины! Так в гражданах наводится эдакая отприродная виновность, с которой не то что на какой-то митинг не пойдешь, но и сочтешь за лучшее не высовывать вовсе нос из дома.

Что собственно и требовалось доказать.

И еще характерная деталь: новый побор обсуждали не в кабмине, а на селекторе правящей партии. Тут так и чувствуется кровная месть единороссов народу, все более показывающему свой зад этому сборищу бесплодных паразитов. Дескать, вот вам: и пить теперь будете только из нашего колодца!

Ну, с теми, кто хочет опустить нас в это Лимонное царство, уже все более-менее ясно. Верхушка явно не прошла испытание легкими деньгами, доставшимися ей за нетрудовую поддержку Кремль имущих. Откровенно скурвилась и мыслит только об одном: как сохранить навечно свой нетрудовой доход – видя в том Лимонном царстве идеальную модель своего паразитического существования.

Неясно с главным героем этой вещей сказки – Чиполлино, неунывающим охальником и протестантом, являющим в одном лице и сам народ, и его политических защитников. Кто-то видел сегодня среди нас этот персонаж во всей его легко узнаваемой красе?

И его отсутствие будет похуже всех этих законов о ключевой воде, грибах, ягодах и насчет «больше двух не собираться». Без него и тот «налог на воздух» – дело уже практически решенное.

Значит, еще не породили, не выстрадали этот самый главный в нашем политическом круговороте тип, без которого все наши теперешние страданья от лимонных принцев – курам на смех.