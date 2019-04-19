Госдума запретила выдавать микрокредиты под залог жилья

20:50

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий выдавать кредиты под залог квартиры.

По словам председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова («Справедливая Россия»), поводом для разработки инициативы стали обращения граждан, которые оказались на улице из-за действий микрофинансовых организаций.

Один из громких случаев произошёл в 2018 году, когда из квартиры выселили Юлию Каплун с тремя маленькими детьми. Её мать взяла микрокредит на сумму 1,35 миллиона рублей под залог квартиры. Для суда решающим аргументом стала подпись заёмщика под договором, в котором он соглашается брать кредит на таких рискованных условиях.

Законопроект устанавливает запрет на выдачу займов под залог жилья или долей на имущество. Одновременно предусматривается введение более жёстких требований к капиталу МФО.

«Сегодня такую организацию можно создать с капиталом в десять тысяч рублей, а предлагается увеличить требования до пяти миллионов рублей, то есть в 500 раз», - уточнил Анатолий Аксаков. При этом устанавливаются репутационные требования к учредителям и руководителям МФО.

Также законопроект предлагает увеличить максимальный размер микрозайма с 1,5 до 3 миллионов рублей.

Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Валерий Гартунг («Справедливая Россия») предложил вообще запретить МФО.

Комментируя законопроект, депутаты также интересовались, когда снизятся ставки по микрокредитам.

В России с 1 января 2019 года вступил в силу закон, согласно которому ставка по микрокредиту ограничена 547 процентами в год (1,5 процента в день). С 1 июля она составит 365 процентов ежегодно (один процент в день). При этом установлено, что проценты начисляются только на сам кредит, хотя ранее МФО делали начисляли их на всю сумму вместе с уже накопленными процентами, штрафами и пенями.

Сейчас, по статистике Центробанка, нелегальных микрофинансовых организаций в России в три раза больше, чем легальных, зарегистрированных в реестре Центробанка.