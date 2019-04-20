«Россети» хотят увеличить плату за подключение к электросетям в 136 раз

12:08

Государственный холдинг «Россети» намерен нарастить максимальную ставку с 550 до 75 тысяч рублей, сообщает радио «Говорит Москва» со ссылкой на материалы компании и слова её главы Павла Ливинского.

Корректировку механизма льготного подключения рассматривали на заседании правкомиссии по электроэнергетике. «Россети» как крупнейшая электросетевая компания страны представили свои предложения.

Сейчас в России эти тарифы делятся на две категории — для потребителей с мощностью подключения до 15 кВт (в основном это граждане) и до 150 кВт (как правило, это малый и средний бизнес). Первые платят 550 рублей. «Россети» предлагают увеличить сумму до 5 тысяч рублей за каждый киловатт. Это означает, что при подключении максимальной мощности в 15 кВт потребителю придётся заплатить 75 тысяч рублей.

Компания обосновывает необходимость такого роста тем, что в прошлом году затраты на подключение этой категории потребителей, не компенсированные льготными платежами, составили 17 миллиардов рублей. В случае одобрения смены тарифов этот показатель снизится до 4 миллиардов рублей в год, утверждают «Россети».