У семьи Любови Соболь обнаружили элитную недвижимость в Москве на десятки миллионов

15:08

Откуда деньги на множество квартир при зарплате в 60 тысяч рублей?



Фото: Федеральное агентство новостей

Баллотирующая в Мосгордуму Любовь Соболь часто называет себя «главным борцом с коррупцией». Активистка не раз повторяла, что идет на выборы с одной целью - победить всех «жуликов и воров» во власти.

Примечательно, что у «самого честного» кандидата обнаружили дорогущую недвижимость в Москве, оцениваемую более чем в 51 млн рублей. Откуда у Соболь деньги на покупку квартир при месячной зарплате в 60 тыс. рублей?

Юрист так называемого ФБК идет на выборы от 43-го округа в качестве самовыдвиженца. В преддверии избирательной кампании Соболь отчаянно строит из себя «поборницу справедливости и честности», которая поднимет зарплаты, медицину и так далее.

Но создавать себе имидж и соответствовать ему - это разные вещи. А образ Соболь уже трещит по швам. Как пишет ФАН, у ее семьи нашли элитную недвижимость в Москве: квартиры, дома и земельные участки.

Это вызывает некоторые сомнения в честности доходов юриста ФБК, так как приобрести «недвижку» в столице и области под силу далеко не каждой среднестатистической российской семье.

Согласно информации из открытых источников и данных ФНС, Соболь вместе с мужем Сергеем Моховым и дочерью Мирославой проживают в 38-метровой квартире на Загородном шоссе. По калькулятору ЦИАН, она стоит более семи миллионов рублей.

Также у супруга Соболь есть в собственности 75-метровая квартира на Народной улице. Ее стоимость оценивается примерно в 25 млн рублей. А в Подмосковье у семейства имеется доля участка площадью 2 тыс. кв. м.

У родителей Любови Соболь – Эдуарда и Светланы Феденевых – находится в собственности квартира в Лобне стоимостью пять млн рублей. Нынешняя жена Эдуарда Феденева – Ольги Мусатова – владеет 64-метровой квартирой на 2-й Черногрязской улице. Ее стоимость оценивается примерно в 14 млн рублей. Также Мусатовой принадлежит доля участка площадью в 800 кв.м. в СНТ «Электрон» в Подмосковье.

Приблизительная стоимость всей недвижимости Соболь и ее семьи, без учета земельных участков, составляет 51 млн рублей. Хотя зарабатывает юрист ФБК не так много.

В интервью порталу Republic Любовь Соболь призналась, что ее основной источник дохода – зарплата в так называемом Фонде борьбы с коррупцией. По ее словам, все сведения находятся в открытом доступе, и это действительно так.

Правда, понять из документов, сколько получает конкретный сотрудник, невозможно, так как документы составлены с хитрецой. Там указаны лишь направления деятельности и общая сумма, выделенная на зарплаты сотрудников. Хотя этого будет достаточно, чтобы посчитать зарплату Соболь.

Так, в 2018 году ФБК потратил на отдел расследований и юристов 6,2 млн рублей. Всего по этому направлению работает шесть юристов и два «расследователя». Поделив общую сумму (6,2 млн) на количество работников (6), получается около 60-65 тыс. рублей на человека. То есть, приблизительный доход Соболь - достаточно скромный. Но каким образом тогда она могла оказать серьезную финансовую помощь своим родственникам в покупке недвижимости?

Супруг Соболь Сергей Мохов не богат. Он занимается научным трудом и является главредом журнала «Археология русской смерти», так что его доходы очень невысоки. Может быть, прольет свет на ситуацию вскрывшая информация о прошлом Любови Соболь, которую заподозрили в причастности к картельному сговору через своего бизнес-партнера Андрея Мищенкова.

Один из партнеров Мищенкова – бизнесмен Юрий Тимофеев, владеющим крупным семейным бизнесом, по сути, картелем. Его компании (ООО «Забава», ООО «Золотой теленок» и другие) систематически выигрывают тендеры на строительство детских площадок, обворовывая тем самым бюджет Подмосковья.

Неплохие знания Мищенкова в области госзакупок обогатили семью Тимофеевых на 800 млн рублей. ФАН предполагал, что Соболь могла покрывать коррупционные схемы картеля, который, вероятно, станет основным спонсором ее избирательной кампании.

У отца Соболь тоже интересное прошлое – он проворачивал банковские махинации в ООО «Банкс-Эксперт», из-за чего государству пришлось выплачивать 57 млрд рублей долгов обманутым вкладчикам этих банков.

В итоге получается, что Соболь, пообещавшая бороться с «жуликами и ворами», умалчивает о существовании дорогостоящей недвижимости своей семьи, а к коррупционерам подходит избирательно. Все это может негативно сказаться на политическом рейтинге кандидата. Интересно, укажет ли Соболь в сведениях о доходах и имуществе роскошную недвижимость своих близких?