Число детских самоубийств в России за год выросло почти на 14%

13:11

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что в 2018 году количество детских самоубийств увеличилось на 14% по сравнению с 2017 годом.

Такое заявление она сделала на заседании экспертного совета на тему «Дети на каникулах: охват организованным отдыхом, безопасность дома, на улицах, в организациях отдыха и оздоровления».

По данным Следственного комитета России, в 2017 году было зафиксировано 692 детских самоубийства, в 2018 - уже 788.

По мнению Кузнецовой, это указывает на то, что «дети предоставлены сами себе, они не слышат, их не слышат», а «проблемы, которые их волнуют, не волнуют никого», сообщает РИА Новости.