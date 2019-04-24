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Число детских самоубийств в России за год выросло почти на 14%

13:11 24.04.2019
Анна Кузнецова. Фото Svklimkin с сайта wikimedia.org
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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что в 2018 году количество детских самоубийств увеличилось на 14% по сравнению с 2017 годом.

Такое заявление она сделала на заседании экспертного совета на тему «Дети на каникулах: охват организованным отдыхом, безопасность дома, на улицах, в организациях отдыха и оздоровления».

По данным Следственного комитета России, в 2017 году было зафиксировано 692 детских самоубийства, в 2018 - уже 788.

По мнению Кузнецовой, это указывает на то, что «дети предоставлены сами себе, они не слышат, их не слышат», а «проблемы, которые их волнуют, не волнуют никого», сообщает РИА Новости.

Темы: В России
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Комментарии читателей
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24.04.2019, 18:30
Гость: Старик.

Это все дети российских миллионеров кончают с собой от невыносимых условий жизни.Рост численности детских самоубийств прямопропорционален росту численности миллионеров.
24.04.2019, 15:49
Гость: SL

Программа кремлеФФской просрочки.
24.04.2019, 15:14
Гость: Зоя

В уважающей себя стране самоубийств не должно быть даже среди взрослых.
А наличие детских(!!!) самоубийств - это вообще признак ЛЮДОЕДСКОГО ОБЩЕСТВА.
ТАК беззащитные дети отвечают ЛЮДОЕДАМ.
+
Царство Небесное и вечный покой маленьким российским страдальцам.
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