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Виктор Янукович задумался о возвращении на Украину

16:32 24.04.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Бывший президент Украины Виктор Янкуович надеется вернуться на родину после прихода к власти Владимира Зеленского. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на адвоката бывшего украинского лидера Виталия Сердюка.

По словам адвоката, избрание Зеленского не влияет на желание Януковича вернуться на родину, но теперь он надеется, что расследование уголовного дела против него не будет «чрезмерно политизироваться».

«На территории Российской Федерации Виктор Янукович пребывает временно и вынужденно», — напомнил Сердюк. Он отметил, что избрание Зеленского президентом Украины не влияет и на процессуальную работу — защита Януковича продолжит «бороться».

По словам Виталия Сердюка, Виктор Янукович недавно отправил новоизбранному главе государства поздравительное сообщение. Вместе с тем этот жест никак не связан с его желанием вернуться на родину, заверил адвокат.

«Действительно, намерения вернуться у Виктора Януковича есть. И мы над этим работаем с первых дней борьбы за его права», — заявил Сердюк.

Украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экс-президента страны Виктора Януковича на Украине ждет наказание за преступления. Об этом он написал в Facebook. Генпрокурор заметил, что Верховная рада дважды не проголосовала за продление права заочного судопроизводства. Он подчеркнул, что ждет возвращения Януковича ​«с конвоем и наручниками».

«Радуюсь намерениям Януковича вернуться на Украину. Здесь его ждет не только приговор за государственную измену, но и готов обвинительный акт за организацию расстрелов Майдана», — написал Луценко.

Между тем стараниями защиты Виктора Януковича Государственное бюро расследований Украины уже открыло уголовное дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, экс-премьера Арсения Яценюка и других должностных лиц. Их обвиняют в «умышленной сдаче Крыма, насильственном захвате власти, госизмене, организации массовых убийств» на Майдане в 2014 году.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Виктор Янукович
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Комментарии читателей
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24.04.2019, 21:00
Гость: Роден

Тоже мне, мыслитель ростовский.
24.04.2019, 20:23
Гость: зое

Говорил царь Петр Первый:"турку не верь,бабе не верь...",а янук трус и естественно способен только брехать,засиделся....
24.04.2019, 20:19
Гость: Новичок сразу отпадает

Эх,как бы Яныку помогли Петров с Башаровым,если бы украинцы и русские были бы одним народом.
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