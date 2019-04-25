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Стали известны итоги переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына

12:38 25.04.2019
Фото с сайта kremlin.ru
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Во Владивостоке завершился первый саммит президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Переговоры продолжались три с половиной часа, почти два часа главы государств беседовали тет-а-тет, хотя по протоколу на эту часть встречи отводилось около 50 минут.

Встреча проходила в одном из корпусов Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

Путин и Ким Чен Ын отметили, что переговоры получились «обстоятельными» и содержательнымии.

Были затронуты темы двусторонних отношений, перспективы развития сотрудничества и обстановка на Корейском полуострове, сообщает РИА Новости.

Как рассказал российский президент, одной из актуальных тем для обсуждения стала ситуация на Корейском полуострове. «Обменялись мнениями о том, как и что нужно сделать, чтобы ситуация имела хорошие перспективы для улучшения», - сообщил он.

Ким Чен Ын в свою очередь заявил, что он «приехал в Россию, чтобы обменяться мнениями по нынешней ситуации на Корейском полуострове, которая является одной из самых актуальных проблем нынешней международной повестки дня, а также обсудить методы мирного урегулирования», отмечает «Российская газета».

Также Ким Чен Ына отметил, что хотел бы от имени КНДР передать «теплый» привет российскому президенту и «российским друзьям».

«Мы в этот раз с большой радостью посетили дружественного и великого соседа», - заявил Ким Чен Ын.

Напомним, это первый визит Ким Чен Ына в Россию, а также первая его зарубежная поездка с момента переизбрания на пост председателя госсовета КНДР. Во Владивостоке Ким Чен Ын пробудет до вечера 26 апреля.

Темы: Владивосток, Северная Корея, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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25.04.2019, 18:13
Гость: Ездоку на печи

Ты хоть сам понял,что сказал?
25.04.2019, 17:46
Гость: Пиндосу

А как же вмешательства России в ваши выборы? Весь пиндостан раком встал когда мы Трампа выбрали. Так что не надо ля-ля, нагнетатели.
25.04.2019, 17:24
Гость: Просто интересно?

А денег-то выпросил?
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