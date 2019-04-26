Путин назвал признаки эффективного губернатора

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Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности руководителей российских субъектов.

В приложении к указу перечислены 15 критериев. Среди них - уровень доверия к власти, уровень реальной зарплаты, уровень бедности, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, естественный прирост населения, количество семей, улучшивших жилищные условия, уровень доступности жилья, качество окружающей среды, уровень образования, доля автомобильных дорог.

Документ опубликован на портале правовой информации.

До 1 июня 2019 года администрация президента должна представить методику расчета показателей. Кроме того, требуется ежегодно, до 1 марта, представлять доклад о значениях показателей, сообщает «Росбалт». Тем временем правительство должно разработать методики расчетов показателей до 2024 года включительно не позднее 1 июня 2019 года.

Ранее Путин заявил, что любой руководитель должен чувствовать себя частью общества, в котором он живет и ради которого он работает. «Тогда он будет по-другому относиться к решению целого ряда проблем, не бронзоветь, не чувствовать себя в отрыве от людей», — отметил он.