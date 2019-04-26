]]> ]]>
Главная В России Новости

Путин назвал признаки эффективного губернатора

11:54 26.04.2019
Путин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности руководителей российских субъектов.

В приложении к указу перечислены 15 критериев. Среди них - уровень доверия к власти, уровень реальной зарплаты, уровень бедности, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, естественный прирост населения, количество семей, улучшивших жилищные условия, уровень доступности жилья, качество окружающей среды, уровень образования, доля автомобильных дорог.

Документ опубликован на портале правовой информации.

До 1 июня 2019 года администрация президента должна представить методику расчета показателей. Кроме того, требуется ежегодно, до 1 марта, представлять доклад о значениях показателей, сообщает «Росбалт». Тем временем правительство должно разработать методики расчетов показателей до 2024 года включительно не позднее 1 июня 2019 года.

Ранее Путин заявил, что любой руководитель должен чувствовать себя частью общества, в котором он живет и ради которого он работает. «Тогда он будет по-другому относиться к решению целого ряда проблем, не бронзоветь, не чувствовать себя в отрыве от людей», — отметил он.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Институт губернаторов в России, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.04.2019, 16:11
Гость: Александр Павлович

А признаки эффективности Президента он не назвал?
26.04.2019, 16:03
Гость: IgS

Я могу ему обьяснить - и предоставить объективные критерии хорошего президента. Подчеркиваю - обьективные.
26.04.2019, 15:54
Гость: Вовкин

Кремлёвский Манилов опять бредит.
Все комментарии (25)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.