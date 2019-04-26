]]> ]]>
Главная В России Новости

Медведев отменил санкции против четырех украинцев

16:08 26.04.2019
Фото с сайта premier.gov.ru
Материалы по теме:

Глава правительства России Дмитрий Медведев сократил список граждан Украины, в отношении которых ранее были введены санкции. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.

В соответствии с документом из списка лиц, чьи активы в России должны быть заморожены, исключены Владимир Крылов и Владимир Локотко, а также Леонид и Степан Черновецкие.

Причины отмены введенных против этой четверки «специальных экономических мер» в постановлении не называются, так же как не назывались ранее причины их введения. Все четверо были внесены в санкционный список постановлением правительства России от 1 ноября 2018 года, принятым, как отмечалось в документе, «в ответ на действия Украины, связанные с введением ограничительных мер против граждан и юридических лиц Российской Федерации».

Владимир Локотко — бывший генеральный директор украинского телевизионного «Нового канала», он покинул свой пост в марте 2019 года. Леонид Черновецкий — бывший мэр Киева, Степан Черновецкий — его сын, экс-глава наблюдательного совета Правэкс-банка. Однако в постановлении правительства России родившийся в октябре 1978 года (так же как и сын экс-мэра Киева) Степан Черновецкий упоминался с отчеством Михайлович, отмечает РБК.

До исключения Локотко, Черновецких и Крылова в составленном правительством России санкционном списке значились 567 граждан Украины и 75 компаний. После введения санкций президент Украины Петр Порошенко говорил, что включение в этот список, куда, в частности, попал и его сын Алексей, воспринимается как государственная награда.

Темы: Отношения России и Украины, Дмитрий Медведев
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.04.2019, 18:03
Гость: ДФМН

За что санкции против украинцев? Они вроде ничего у энергетической сверхдержавы не отжали и своих засланцев в Краснодарский край не засылали...
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.