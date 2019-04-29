Подросток получил семь лет колонии по делу о нападении на школу в Перми

11:10

Мотовилихинский районный суд Перми назначил семь лет лишения свободы школьнику, обвиняемому вместе со своим приятелем в нападении на школу, в которой он ранее учился, сообщает РИА Новости.

В январе прошлого года в пермской школе № 127 произошла драка с поножовщиной, в которой пострадали 10 человек, среди них - четвероклассники и учительница. Обвиняемые в организации нападения двое подростков - ученик школы и его приятель - были задержаны. После лечения в больнице их перевели в СИЗО и направили на судебно-психиатрические экспертизы.

Уголовные дела в отношении подростков были выделены в отдельные производства, поскольку из-за психического состояния ученика школы было решено применить к нему принудительные меры медицинского характера. Рассмотрение уголовного дела в отношении него началось в марте текущего года. По решению судьи, все заседания проходили в закрытом режиме, поскольку фигурантами уголовного дела являются несовершеннолетние. Кроме того, на этом настаивали участники процесса.

"Суд признал его виновным в покушении на убийство двух и более лиц, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 7 лет, которые он будет отбывать в воспитательной колонии", - цитирует агентство представителей суда.

Отмечается, что суд также удовлетворил иски от потерпевших, которым несовершеннолетний должен выплатить пять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

"В случае, если у несовершеннолетнего нет имущества, то эти деньги будут взысканы с законных представителей, то есть родителей. Кроме того, суд назначил ему дополнительную меру принудительного наблюдения у врача психиатра в амбулаторных условиях", - пояснили в суде.

Соучастника школьника Мотовилихинский районный суд в декабре признал виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, а также взыскал с него более 8 миллионов рублей в качестве компенсации морального и материального вреда потерпевшим.