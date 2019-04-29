Суд приговорил отца полковника Захарченко к четырем годам колонии

13:14

Суд приговорил отца полковника Дмитрия Захарченко к четырем годам колонии по делу о фиктивном трудоустройстве и растрате денег банка "Московское ипотечное агентство", сообщает РИА Новости.

Суд также назначил Виктору Захарченко штраф в 800 тысяч рублей. Обвинение требовало для подсудимого пять лет колонии и штраф в 500 тысяч.

Второго фигуранта дела — экс-главу банка "МИА" Владимира Корьевкина — осудили на 4,5 года колонии, он также должен выплатить штраф в 900 тысяч.

Оба подсудимых своей вины не признали. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

Отца полковника Захарченко арестовали в апреле 2017 года. Постановление о возбуждении дела подписал генерал Следственного комитета Сергей Чернышов, в производстве которого находится дело Захарченко-младшего, однако формально эти дела не связаны.

По версии следствия, отец полковника числился в банке "МИА" зампредседателя правления, но на работе не появлялся, хотя получал ежемесячно зарплату 30 тысяч и премию 120 тысяч рублей.

Кроме того, у Виктора Захарченко не оказалось высшего экономического образования, только педагогическое: по мнению прокурора, его компетентность в банковской сфере сомнительна. Это также стало доказательством фиктивности трудоустройства.

Ущерб от действий Захарченко-старшего оценивают в четыре миллиона рублей. Подсудимый его уже возместил.

Отмечается, что Захарченко-старший был назначен в банк на должность советника председателя "по указанию" бывшего замглавы департамента горимущества Москвы, занимавшего также пост председателя совета директоров банка "МИА" — Глеба Бондаренко.

Среди других фигурантов — Сергей Гриб: как и Корьевкин, он был председателем правления "МИА". Гриб арестован заочно и объявлен в международный розыск.

Полковника МВД Дмитрия Захарченко задержали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в семь миллионов рублей, затем ему вменили еще несколько эпизодов. При обыске в квартире сестры Захарченко следователи обнаружили склад с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.