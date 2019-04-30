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В Ставропольском крае бывшая судья получила 4,5 года за торговлю мантиями

15:07 30.04.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Бывшую судью Ленинского районного суда Ставрополя Инну Попову признали виновной в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК).

Приговором суда Поповой назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также штрафа в 800 тысяч рублей с отсрочкой до 2030 года, когда ее ребенку исполнится 14 лет.

Следствием и судом установлено, что в мае 2015 года мужчина рассказал своей знакомой о намерении устроиться на работу в качестве судьи на территории Ставропольского края, которая сообщила, что у нее есть знакомая судья Ленинского районного суда города Ставрополя Попова и она может поинтересоваться порядком сдачи документов для трудоустройства в судебные органы.

В июле 2015 года женщина встретилась со своей знакомой, и Инна Попова сообщила ей ложные сведения о том, что у неё есть возможность оказать содействие в трудоустройстве мужчины на должность федерального судьи в городе Ставрополе в случае передачи ей денег в сумме 12 млн рублей.

После этой встречи мужчина, опасаясь хищения его денег, обратился в УФСБ России по Ставропольскому краю.

Впоследствии женщина, действовавшая в рамках оперативно-разыскного мероприятия, проводимого сотрудниками УФСБ России по СК, встретилась с Инной Поповой и отдала ей бумажный пакет с деньгами в сумме 10 тысяч рублей и муляж денег на сумму 9 миллионов 990 тысяч рублей. Сразу после получения денежных средств Попова была задержана сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю.

Темы: Ставропольский край, Судебная система в России
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Комментарии читателей
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30.04.2019, 18:01
Гость: И никаких

частушек.
30.04.2019, 17:10
Гость: SL

Там где нет гаранта, там нет и порядка.
30.04.2019, 16:20
Гость: Поскольку темы нет, втисну сюда

❗В Венесуэле начался путч. Лидер оппозиции Гуайдо призвал военных к восстанию и свержению президента Мадуро. Власти же предпринимают шаги «по подавлению попытки военного переворота»
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Против лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо и находящихся с ним 70 человек в военной форме был применен слезоточивый газ, сообщает Reuters со ссылкой на очевидца с места событий.

По информации агентства, это происходит близ авиабазы Ла-Карлота в столице Венесуэлы Каракасе. О том, что там собралась группа восставших военных, ранее сообщил министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес. По его словам, власти предпринимают шаги по подавлению попытки переворота.
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