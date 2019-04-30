]]> ]]>
Главная В России Новости

Путин потребовал поменять систему контроля качества нефти

18:03 30.04.2019
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
Материалы по теме:

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым потребовал поменять систему контроля качества нефти, поступающей на экспорт. Об этом сообщили 30 апреля в пресс-службе Кремля.

Путин заявил об этом после того, как Польша, Украина и Белоруссия отказались из-за повышенного содержания хлоридов принимать российскую нефть и осуществлять ее транзит через трубопровод «Дружба».

По мнению президента, попадание некачественной нефти в трубопровод «Дружба» нанесло России серьезный экономический, имиджевый и материальный ущерб.

Николай Токарев пообещал, что «Транснефть» предложит правительству дополнить нормативную базу, чтобы усилить контроль за приемом нефти в систему магистральных нефтепроводов.

В компании «Транснефть» называют загрязнение нефти умышленным. В компании утверждают, что в трубопровод «Дружба» вбросили хлорорганику через частный «Самаратранснефтьтерминал». Глава «Транснефти» сообщил на встрече с Путиным, что на предприятии применили «мошенническую схему».

Темы: Белоруссия, Нефтегазовый сектор экономики в мире, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.04.2019, 23:36
Гость: Какой ужас

СБУ такая крутая??? Переплюнула не только ЦРУ и Моссад, но даже КГБ. Этим джеймсбондам такие диверсии были не по зубам, от силы - организовать дефицит туалетной бумаги.
30.04.2019, 22:25
Гость: Европеец

Исправлюсь - почти везде.
В воровстве государственных средств ваши очень эффективны.
30.04.2019, 22:13
Гость: Du Pape

Сгинь недоразумение. Был бы бардак всегда и везде, не родился бы такойумник как ты. А так твои родители по плану тебя на свет, безродного родили. Хотя,100% потом от тебя хотели избавиться, таскали по всему союзу. Но видать живучим плод оказался.
Все комментарии (10)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.