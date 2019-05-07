Morgan Stanley объявил о закрытии банковской деятельности в России

07:45

Morgan Stanley намерена в первом квартале будущего года подать в Центробанк РФ заявление о прекращении банковской деятельности в России, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление российского подразделения группы.

В декабре 2018 года группа решила реструктурировать свой российский бизнес с помощью закрытия банка, аннулирования соответствующей лицензии и перевода бизнеса в сферу оказания консалтинговых услуг по вопросам инвестиций недвижимости.

В конце 2018 года также сообщалось, что Morgan Stanley переведет валютные, трейдинговые и операции по торговле акциями в России в свой офис в Лондоне, при этом банк продолжит работать в обычном режиме.

В банке назвали решение о реструктуризации обоснованным и призванным обеспечить максимальную эффективность бизнеса в ситуации, которая связана со снижением активности клиентов из-за ряда факторов, включая санкции.

Morgan Stanley — американский финансовый конгломерат, базируется в Нью-Йорке. Владеет крупнейшим брокерским бизнесом в мире. Основными направлениями деятельности Morgan Stanley являются консультации по вопросам слияний и поглощений, размещение акций и облигаций, торговля на фондовых и других биржах, управление активами.

ООО "Морган Стэнли Банк" ─ российская дочка Morgan Stanley Group в России. Зарегистрирована Банком России в июне 2005 года. Основными направлениями деятельности являются брокерское обслуживание на фондовом рынке, операции на денежном, валютном и долговом рынках, инвестиционно-банковские услуги клиентам. Банк не входит в систему страхования вкладов и не привлекает средств физических лиц.