Кремль выявил регионы с наименьшим запросом на смену руководителя

15:20

В марте 2019 года для администрации президента России были проведены закрытые соцопросы, которые выявили регионы с самым высоким и самым низким запросом на смену руководителей. Об их результатах сообщает РБК со ссылкой на два источника.

В десятку губернаторов, за смену которых высказалось наибольшее количество жителей того или иного региона, вошли, в частности, Дмитрий Овсянников (Севастополь), Игорь Орлов (Архангельская область) и Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия). Несколько чиновников из списка уже отправлены в отставку.

Десятку глав регионов, которых жители бы оставили на посту, возглавил мэр Москвы Сергей Собянин. Также в список вошли Сергей Фургал (Хабаровский край) и Рамзан Кадыров (Чечня). Как отмечает РБК, Собянин и Кадыров — единственные в десятке, кто работает больше одного срока.

В ходе опросов также замерялся уровень доверия к губернаторам. Десятку аутсайдеров возглавили Юнус-Бек Евкуров и Дмитрий Овсянников, десятку лидеров — глава Тульской области Алексей Дюмин и Рамзан Кадыров.

Уровень доверия к власти — первый из 15 показателей эффективности работы губернаторов, которые президент России Владимир Путин утвердил в конце апреля.