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Кремль выявил регионы с наименьшим запросом на смену руководителя

15:20 13.05.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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В марте 2019 года для администрации президента России были проведены закрытые соцопросы, которые выявили регионы с самым высоким и самым низким запросом на смену руководителей. Об их результатах сообщает РБК со ссылкой на два источника.

В десятку губернаторов, за смену которых высказалось наибольшее количество жителей того или иного региона, вошли, в частности, Дмитрий Овсянников (Севастополь), Игорь Орлов (Архангельская область) и Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия). Несколько чиновников из списка уже отправлены в отставку.

Десятку глав регионов, которых жители бы оставили на посту, возглавил мэр Москвы Сергей Собянин. Также в список вошли Сергей Фургал (Хабаровский край) и Рамзан Кадыров (Чечня). Как отмечает РБК, Собянин и Кадыров — единственные в десятке, кто работает больше одного срока.

В ходе опросов также замерялся уровень доверия к губернаторам. Десятку аутсайдеров возглавили Юнус-Бек Евкуров и Дмитрий Овсянников, десятку лидеров — глава Тульской области Алексей Дюмин и Рамзан Кадыров.

Уровень доверия к власти — первый из 15 показателей эффективности работы губернаторов, которые президент России Владимир Путин утвердил в конце апреля.

Темы: Россия, Москва, Развитие регионов в России
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Комментарии читателей
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13.05.2019, 16:05
Гость: Путник

Не смотря на мощный пиар Питер в список не входит. ИО Называют действующих, любые заявление интциативы приветствуют. Только город затаился. Увидим, что будет.
13.05.2019, 15:47
Гость: Как у них

с пмж в других странах?
13.05.2019, 15:47
Гость: пенсионер

Город России с наивысшим запросом на смену руководителя, правительства и парламента - это Москва.
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