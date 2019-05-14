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В МИД заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе

06:43 14.05.2019
МИД РФ
© KM.RU, Илья Шабардин
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Размещение США ядерного вооружения в Европе является подготовкой к его применению с разрешения самих неядерных европейских государств, считает директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

"К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идёт подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств", - приводит слова Ермакова РИА Новости.

Он также раскритиковал европейские страны за то, что позволяют Вашингтону подвергать их опасности.

"О каком укреплении режима ядерного нераспространения можно серьёзно в таком случае говорить, когда, казалось бы, "цивилизованные европейские страны" продолжают бездумно ставить себя на грань ядерной катастрофы и полного самоуничтожения?", - добавил он.

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на прошлой неделе завершилась двухнедельная встреча подготовительного комитета проведения обзорной конференции 2020 по Договору о нераспространении ядерного оружия.

В ходе этой встречи российская делегация, по словам Ермакова, руководствовалась, "в первую очередь, задачами сохранения и обеспечения устойчивого функционирования ДНЯО, сбалансированного подхода к трём его ключевым составляющим – ядерное нераспространение, ядерное разоружение и мирное использование атомной энергии". 

Темы: США, Ядерное оружие, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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14.05.2019, 09:59
Гость: Алексей

Скорей всего да вы правы. И подорвут они все на Украине опять. У Америки нет другого выхода. Они завалятся если не сделают большую войну но красиво чтобы им ничего не предъявили типа они не причем.

Может быть как то вот так. Техногенная катастрофа на атомных АЭС Украины. Объявят виноватыми ДНР в террористических актах и соответственно Россию в поддержке. НАТО без участия США входит в Украину. И соответственно Россия с другой стороны. Небольшая наземная война с разделом Украины. И Орестом счетов России за границей. ВСУ применят тактическое ядерное оружие против боевиков и войск РФ которое им даст США через Израиль или ту же Польшу. Отключат Россию от системы SWIFT в надежде на революцию и переворот в России дабы спровоцировать бегство денег за рубеж - верней США...ЛА и Майями наши барыги любят. А их деньги примут в экономику.

Такая игра возможна сейчас. А как оно будет на самом деле увидим. Но такой вариант возможен. Ведь для чего-то в Украине это все делалось и рассматривались разные варианты я так думаю. Так что сложно сегодня России и быть русским. Как всегда союзников нет и не будет если вдруг что.
14.05.2019, 09:46
Гость: Кипишуют?

Ну да, посчитать, сколько союзников у США, и сколько из них граничат с РФ, и сравнить их с Беларусью и временно мадурской Венесуэлой - да тут любой закипишует.
14.05.2019, 08:47
Гость: Контрразведчик

Всё ясно, будут взрывать АЭС, как в Чернобыле.
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