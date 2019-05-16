Экс-руководство ТЦ «Зимняя вишня» названо организованной преступной группой

13:04

Сторона обвинения по первому делу о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" усмотрела признаки организованной преступной группы в деятельности бывших руководителей ТРЦ, пишет "Интерфакс".

Представитель прокуратуры, оглашая в четверг обвинение в Заводском суде Кемерова на первом заседании по делу, заявил, что технический директор ТРЦ Георгий Соболев и управляющая центром Надежда Судденок вступили в преступную группу, согласившись на предложения о работе со стороны экс-гендиректора компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" Юлии Богдановой.

"Богданова как организатор преступной группы распределила обязанности между Судденок и Соболевым, приняв их на руководящие должности. В ее обязанности входило распределение средств в виде зарплаты. Судденок и Соболев должны был игнорировать и скрывать нарушения пожарной безопасности", - сказал прокурор.

По мнению обвинения, у группы из трех обвиняемых есть все признаки ОПГ: сплоченность, наличие руководителя, планирование преступления, распределение ролей, существование группы за счет распределения незаконной прибыли. "Для придания видимой законности своей деятельности с Судденок и Соболевым были заключены трудовые договора. Для получения прибыли и придания видимости законности деятельности, был заключен договор с компанией "Системный интегратор", которая должна была оказывать консультации по пожарной сигнализации, проводить ее текущий и аварийный ремонт", - пояснил представитель прокуратуры.

Он добавил, что члены ОПГ знали о нарушениях и продолжали оказывать услуги, а также скрыли от потребителей сведения, что здание не соответствует требованиям безопасности, и организовали рекламные кампании по привлечению посетителей.

На скамье подсудимых по делу о пожаре находятся семь человек: экс-гендиректор компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" Богданова, технический директор ТРЦ Соболев, управляющая ТРЦ Судденок, охранник Сергей Антюшин, начальник пожарного караула Сергей Генин, руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин.

Им инкриминируют часть 3 статьи 238, часть 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц), часть 3 статьи 293 (халатность).

Всего по делу о пожаре расследовались три уголовных дела, фигурантами которых являются 15 человек, в том числе, экс-начальник главка МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава кемеровского стройнадзора Танзиля Комкова, а также задержанный в Польше бывший футболист и руководитель "Кемеровского кондитерского комбината", на базе которого был построен сгоревший ТРЦ, Вячеслав Вишневский.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Как полагает следствие, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже торгового центра.