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ФСБ рассказала о планах террористов привлекать к терактам детей

11:46 21.05.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Террористы собираются использовать для совершения терактов детей боевиков. Их будут привлекать к участию в актах насилия наравне с женами и вдовами членов террористических организаций.

О планах международных террористов рассказал директор ФСБ России Александр Бортников на открытии заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ, которого процитировало РИА «Новости».

«Нам известно о намерениях главарей международных террористических организаций использовать в своих целях вдов, жен и детей боевиков», — заявил Бортников, добавив, что сейчас они массово возвращаются «в страны исхода».

Директор ФСБ обратил внимание на необходимость тщательной фильтрационной работы в этой среде. Это поможет выявить как потенциальных террористов-смертников, так и тех, кто занимается идейной пропагандой террористических принципов.

Бортников также заметил, что боевики обладают материалами и технологиями, позволяющими производить химическое оружие и биотоксины. Для их доставки могут быть использованы беспилотники.

Темы: Россия, Антитеррористические операции в России, Борьба с терроризмом в мире, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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21.05.2019, 19:03
Гость: Ник16

Пусть сначала ФСБ разберётся со своими ворюгами, крышующими те или иные структуры за 12 мульярдов рубликов.
Пора Бортникову провести кадровую чистку в своём аппарате, а не может, пусть уступит другим место. Как там классик говорил, что бороться с преступностью надо с ясной головой и чистыми руками. Пока в службе ФСБ с этим не всё впорядке. Да, и не плохо было бы вернуть памятник Дзержинскому на своё законное место.
21.05.2019, 16:06
Гость: Короче

РФ по либеральной схеме должна превратиться в общество воров и террористов. Сегодня в РФ плодятся как кролики только цыгане, приучающие своих и чужих пить, курить и учить уголовный кодекс с пелёнок, и мусульмане.
21.05.2019, 15:25
Гость: евразиец

они казахских детей лет 5 как вербуют,обрабатывают. Не ново.
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