ФСБ рассказала о планах террористов привлекать к терактам детей

11:46

Террористы собираются использовать для совершения терактов детей боевиков. Их будут привлекать к участию в актах насилия наравне с женами и вдовами членов террористических организаций.

О планах международных террористов рассказал директор ФСБ России Александр Бортников на открытии заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ, которого процитировало РИА «Новости».

«Нам известно о намерениях главарей международных террористических организаций использовать в своих целях вдов, жен и детей боевиков», — заявил Бортников, добавив, что сейчас они массово возвращаются «в страны исхода».

Директор ФСБ обратил внимание на необходимость тщательной фильтрационной работы в этой среде. Это поможет выявить как потенциальных террористов-смертников, так и тех, кто занимается идейной пропагандой террористических принципов.

Бортников также заметил, что боевики обладают материалами и технологиями, позволяющими производить химическое оружие и биотоксины. Для их доставки могут быть использованы беспилотники.