Сбербанк анонсировал снижение ставок по ипотеке

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Сбербанк заявил о снижении ставок по ипотечному кредитованию. Они понизятся с 25 мая. Ожидается, что процент по кредиту станет меньше на 0,3-0,6 процентного пункта.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил о грядущем понижении процентных ставок по ипотеке на годовом собрании акционеров. Трансляция мероприятия организована в официальной группе Сбербанка во «ВКонтакте».

«С завтрашнего дня мы понижаем ставки по жилищным кредитам. Это вопрос, который очень часто задается, ставятся политические задачи о том, чтобы снизить ставки», — подчеркнул Греф.

По его словам, «произошел перелом тренда» и уровень инфляции будет падать. Поэтому Сбербанк и принял решение снизить ипотечные ставки на 0,3-0,6 процентного пункта.

Тенденция на снижение ставок, заметил Греф, на ипотечном рынке продолжится.

По информации Сбербанка, на 0,6 процентного пункта станут меньше ставки по кредитам на готовое жилье. Аналогичное снижение ожидается на ипотеку для приобретения загородной недвижимости, строительства жилого дома и нецелевые кредиты под залог имеющейся недвижимости.

Проценты по кредитам на строящееся жилье и рефинансирование займов других банков станут меньше на 0,3 процентного пункта.

Снизится и базовая ставка на приобретение готового жилья с 11,4 до 10,8% годовых. Участники акции «Молодая семья», зарплатных проектов при использовании сервиса электронной регистрации и по акции «Витрина» смогут взять кредит, минимальная ставка по которому с учетом полагающихся скидок составит 9,6% годовых.

С 10,9 до 10,6% снижается базовая ставка на приобретение строящегося жилья. При использовании сервиса электронной регистрации для участников зарплатного проекта она будет равняться 10,2% годовых.

В рамках программы субсидирования с застройщиками минимальную ставку снизили до 8,2% годовых.