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Банки решили оставить россиян без смс-уведомлений

11:37 29.05.2019
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Российские банки постепенно отказываются от смс как способа односторонней коммуникации с клиентами, заменяя их push-уведомлениями, пишет РБК.

Издание провело опрос среди крупнейших отечественных кредитных организаций. Обнаружилось, что большинство из них активно внедряют технологию push-уведомлений. Чтобы клиенты могли получать их, им надо установить мобильное приложение банка, а самому банку — договориться с магазинами приложений и посредниками, доставляющими уведомления конечному адресату. В качестве последних могут выступать и мобильные операторы, как и в случае с смс.

Рассылка push-уведомлений обходится банкам гораздо дешевле. Для некоторых она и вовсе оказывается бесплатной, что позволяет сокращать общие расходы — на 15-25 процентов (от общей суммы затрат на коммуникации с клиентами).

Лидерами среди банков по использованию push-уведомлений стали Альфа-банк (около 30 процентов), Раййфайзенбанк, «Открытие» (по 25 процентов), Сбербанк (20 процентов). Однако полностью отказаться от традиционных смс-рассылок банки в ближайшем будущем не смогут, поскольку уровень распространения современных смартфонов и качественного мобильного интернета в России пока далек от 100 процентов.

Темы: Банки в России, Банковское обслуживание населения в России
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Комментарии читателей
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29.05.2019, 15:02
Гость: gvozd

смс передается Открытым текстом..
29.05.2019, 12:53
Гость: Поэтому

Нечего в бедных банках деньги хранить.
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