14:55

В Кремле пристально следят за ситуацией с общим падением доходов россиян, реализуется целый комплекс мер по исправлению ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Росстат опубликовал доклад, в котором отмечается, что рост реальных зарплат в РФ в апреле замедлился в годовом выражении до 1,6% с 2,3%, напоминает РИА Новости.

"Безусловно, общее падение доходов констатируется многими организациями, которые занимаются статистикой, в том числе и Росстат, по разным категориям не всегда можно понять ту или иную информацию. Хотя в целом это общий фон, который действительно является объектом очень пристального внимания. Вы знаете, что именно реализация национальных проектов призвана как раз придать динамику в общем экономики. А конечной целью этого является всего повышения уровня доходов населения, повышение благосостояния населения", - сказал Песков, комментируя данные Росстата.

"Вы знаете, что речь идет о реализации целого комплекса планов, это мегапроекты, и при этом там речь идет о не отложенном эффекте, а о конкретных результатах, которые будут чувствовать люди непосредственно в этом году, об этом неоднократно говорил президент. Поэтому сам по себе процесс известен, безусловно, он вызывает обеспокоенность, но реализуется целый комплекс мер, направленный на исправление ситуации", - добавил пресс-секретарь.