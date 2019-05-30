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В Кремле пристально следят за ситуацией с общим падением доходов россиян

14:55 30.05.2019
Дмитрий Песков
© KM.RU, Филипп Киреев
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В Кремле пристально следят за ситуацией с общим падением доходов россиян, реализуется целый комплекс мер по исправлению ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Росстат опубликовал доклад, в котором отмечается, что рост реальных зарплат в РФ в апреле замедлился в годовом выражении до 1,6% с 2,3%, напоминает РИА Новости.

"Безусловно, общее падение доходов констатируется многими организациями, которые занимаются статистикой, в том числе и Росстат, по разным категориям не всегда можно понять ту или иную информацию. Хотя в целом это общий фон, который действительно является объектом очень пристального внимания. Вы знаете, что именно реализация национальных проектов призвана как раз придать динамику в общем экономики. А конечной целью этого является всего повышения уровня доходов населения, повышение благосостояния населения", - сказал Песков, комментируя данные Росстата.

"Вы знаете, что речь идет о реализации целого комплекса планов, это мегапроекты, и при этом там речь идет о не отложенном эффекте, а о конкретных результатах, которые будут чувствовать люди непосредственно в этом году, об этом неоднократно говорил президент. Поэтому сам по себе процесс известен, безусловно, он вызывает обеспокоенность, но реализуется целый комплекс мер, направленный на исправление ситуации", - добавил пресс-секретарь.

Темы: Россия
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Комментарии читателей
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30.05.2019, 21:25
Гость: demos

Конечно, в кремле следят за ситуацией с общим падением доходов россиян, чтобы вовремя успеть сесть на самолёт в Шереметьево.
30.05.2019, 21:24
Гость: Ничего они не могут

Опять Песков выражает озабоченность? Может роботом его заменить?
30.05.2019, 20:57
Гость: Гость

пристально наблюдают и ждут
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