Больше 18% россиян заметили снижение зарплаты за год

12:27

Почти пятая часть россиян заметила снижение размера своей зарплаты. При этом, по данным Росстата, заработок в среднем по стране за год увеличился на 9,4%.

Исследование провел Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с его результатами ознакомилась газета «Известия». Были опрошены 1,6 тысячи работающих россиян из всех типов поселений и массовых социально-демографических групп. Исследование включало и тех, чьих доходы остаются в неформальном секторе.

Согласно результатам исследования, за прошедший год 18,3% россиян заметили, что их зарплаты снизились. У большинства граждан — 62,5% — доход не изменился. Зарплаты выросли у 19,2% населения. Причем 41,4% опрошенных заявили также об увеличении трудовой нагрузки.

Эти данные выглядят не сочетающимися с исследованием Росстата, который увидел рост заработка россиян на 9,4%. По данным ведомства, средняя зарплата в марте 2019 года выросла до 46,3 тысячи рублей вместо 42,3 тысячи годом ранее.

Специалисты сервисов по поиску работ заметили, что разница объясняется отличиями по регионам и сферам деятельности. Например, зарплаты специалистов определенных профессий за последний год сильно выросли, что повлияло на увеличение среднего показателя.

«В банковской, нефтяной сфере, у политиков доходы могут расти довольно сильно, в том числе в разы. Снижение же зарплат, даже массовое, как правило, незначительное — до 5–10 тысяч рублей. Таким образом, размер прибавок сильно превышает размер сокращения, и в среднем по стране получается рост. Подтвердить это легко: по отчетам того же Росстата хорошо видно, что траты граждан вовсе не растут так значительно», — отметил профессор Московского гуманитарного университета Алексей Скопин.

В Минтруде результаты исследования пока не прокомментировали.