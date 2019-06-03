]]> ]]>
Главная В России Новости

Больше 18% россиян заметили снижение зарплаты за год

12:27 3.06.2019
© KM.RU
© KM.RU
Материалы по теме:

Почти пятая часть россиян заметила снижение размера своей зарплаты. При этом, по данным Росстата, заработок в среднем по стране за год увеличился на 9,4%.

Исследование провел Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с его результатами ознакомилась газета «Известия». Были опрошены 1,6 тысячи работающих россиян из всех типов поселений и массовых социально-демографических групп. Исследование включало и тех, чьих доходы остаются в неформальном секторе.

Согласно результатам исследования, за прошедший год 18,3% россиян заметили, что их зарплаты снизились. У большинства граждан — 62,5% — доход не изменился. Зарплаты выросли у 19,2% населения. Причем 41,4% опрошенных заявили также об увеличении трудовой нагрузки.

Эти данные выглядят не сочетающимися с исследованием Росстата, который увидел рост заработка россиян на 9,4%. По данным ведомства, средняя зарплата в марте 2019 года выросла до 46,3 тысячи рублей вместо 42,3 тысячи годом ранее.

Специалисты сервисов по поиску работ заметили, что разница объясняется отличиями по регионам и сферам деятельности. Например, зарплаты специалистов определенных профессий за последний год сильно выросли, что повлияло на увеличение среднего показателя.

«В банковской, нефтяной сфере, у политиков доходы могут расти довольно сильно, в том числе в разы. Снижение же зарплат, даже массовое, как правило, незначительное — до 5–10 тысяч рублей. Таким образом, размер прибавок сильно превышает размер сокращения, и в среднем по стране получается рост. Подтвердить это легко: по отчетам того же Росстата хорошо видно, что траты граждан вовсе не растут так значительно», — отметил профессор Московского гуманитарного университета Алексей Скопин.

В Минтруде результаты исследования пока не прокомментировали.

Темы: Социальные проблемы в России, Рынок труда и безработица в России, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.06.2019, 20:46
Гость: могу успокоить россиян, на Западе тоже зарплата падает

Брехня! Не верьте.
"покупательная способность их снижается примерно на те же 10-20% в год(зависит от страны)"
Повторная брехня. Не верьте.
Достаточно сползать через интерент и посмотреть.
Хватит врать, сер!
03.06.2019, 19:07
Гость: SL

Опять туфтазвон от туфтазвона. На западе так быстро цены, как россии как раз таки и не растут.
03.06.2019, 17:22
Гость: Деньги не проблема!

А следователи ФСБ не замечают цены ваще!
Все комментарии (11)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.