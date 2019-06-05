]]> ]]>
Главная В России Новости

В Москве подход к школьному питанию строже, чем в ряде европейских городов

16:55 5.06.2019
Фото с сайта redtram.com

Опытный участник столичного рынка питания, владелец ЗАО «Комбинат дошкольного питания», ООО «Московский школьник» и ООО «Школьник-ЮЗ» Павел Панфилов на собственном опыте рассказал о существенных плюсах рациона московских школьников.

По его словам, сейчас делается всё, чтобы система организации питания работала налажено. Кроме пристального контроля выделяются достаточные средства, а госконтракты получают только опытные предприятия. К сожалению, такой подход пока сложно реализуется в регионах, но, как отметил Панфилов, даже некоторые европейские города далеки от успеха Москвы.

«У нас к этому подходят намного строже: дети действительно получают сбалансированную пищу со всеми необходимыми микроэлементами, необходимое количество калорий, чтоб поддерживать себя в тонусе в течение дня, поэтому я думаю, что им стоит у нас поучиться, – говорит предприниматель, вспоминая ситуации своих западных друзей. – В большинстве европейских школ отсутствует сбалансированное меню: ребенок может заказать кусок пиццы, который закупается в ближайших кафе или ресторанах».

В Москве такая ситуация невозможна, ведь уже долгое время организацией школьного питания занимаются крупные комбинаты со штатом профессиональных диетологов, технологов, поваров и медработников, которые отвечают за сбалансированный и безопасный рацион столичных детей.
 

Темы: Москва, Питание и диеты, Российские школьники
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]> ]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.