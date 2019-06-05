В Москве подход к школьному питанию строже, чем в ряде европейских городов

16:55

Опытный участник столичного рынка питания, владелец ЗАО «Комбинат дошкольного питания», ООО «Московский школьник» и ООО «Школьник-ЮЗ» Павел Панфилов на собственном опыте рассказал о существенных плюсах рациона московских школьников.

По его словам, сейчас делается всё, чтобы система организации питания работала налажено. Кроме пристального контроля выделяются достаточные средства, а госконтракты получают только опытные предприятия. К сожалению, такой подход пока сложно реализуется в регионах, но, как отметил Панфилов, даже некоторые европейские города далеки от успеха Москвы.

«У нас к этому подходят намного строже: дети действительно получают сбалансированную пищу со всеми необходимыми микроэлементами, необходимое количество калорий, чтоб поддерживать себя в тонусе в течение дня, поэтому я думаю, что им стоит у нас поучиться, – говорит предприниматель, вспоминая ситуации своих западных друзей. – В большинстве европейских школ отсутствует сбалансированное меню: ребенок может заказать кусок пиццы, который закупается в ближайших кафе или ресторанах».

В Москве такая ситуация невозможна, ведь уже долгое время организацией школьного питания занимаются крупные комбинаты со штатом профессиональных диетологов, технологов, поваров и медработников, которые отвечают за сбалансированный и безопасный рацион столичных детей.

