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Дуров решил создать независимый новостной агрегатор

17:51 7.06.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Основатель Telegram Павел Дуров пригласил сотрудников «Яндекса» на работу для создания «сервиса рекомендаций новостей в глобальном масштабе» и «без политической цензуры».

«У нас есть шанс создать первый в истории интернета эффективный и свободный агрегатор новостей», — заявил Дуров. Ранее о работе Telegram над таким сервисом не сообщалось.

Свое предложение предприниматель связал с новостями о запросе ФСБ к «Яндексу» о передаче ключей шифрования. По мнению Дурова, власти России «принуждают „Яндекс“ предоставить им бесконтрольный доступ к личным данным пользователей» и «своими руками калечат локальный IT-рынок», поскольку российские пользователи переходят на зарубежные сервисы, которые требования властей игнорируют.

«В свое время мы организовали „Ноев ковчег“ для лучших разработчиков „ВКонтакте“, пригласив их на работу в Telegram. В этом году мы хотим дать такой же шанс разработчикам „Яндекса“, которые занимаются сервисами рекомендации контента. Устройство таких сервисов, как „Яндекс.Новости“, впечатляет в техническом отношении, однако ограничено цензурой и русскоязычным рынком», — сказал Дуров.

В начале июня стало известно, что «Яндекс» несколько месяцев не выдает по требованию ФСБ ключи шифрования к данным пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». Ранее за отказ выполнить аналогичное требование ФСБ был заблокирован Telegram.

7 июня руководство «Яндекса» рассказало, что решение проблемы «есть», однако не уточнило детали. 

Темы: Telegram, Социальные сети в России, Яндекс
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Комментарии читателей
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07.06.2019, 21:35
Гость: поправочка

написано, что Дуров пригласил программистов, а не Yandex.
07.06.2019, 18:39
Гость: Фрол - ложь довлеет над Россией

Новостной агрегатор это здорово, сейчас время политизировано и новости без цензуры это то, что нужно и востребовано у нормальных людей.
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Однако удивительно что почему-то Дуров не понимает, что Яндекс сам является политизированной фирмой. А его владелец олигарх космополит Аркадий Волож с двумя, с тремя, с четырьмя гражданствами не является независимой политической фигурой связанный конспирологическими связями с Мировой финансовой закулисой, пытающейся сегодня запрвлять всеми процессами в мире.
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Сегодня весь мировой бизнес по сути зависим от мировых глобальных конспирологических структур троцкистов=глобалистов. подмявших под себя всю западную мировую либеральную экономику. Сама экономика уже перестает быть свободной независимой либеральной. Конкуренция в этих условиях уже не является двигателем прогресса. Наступает диктатура и монополия скрытых глобальных финансовых структур, как сегодня в Америке, России и на Украине.
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Яркий пример этому этому санкции Америки против китайской компании HUAWEI. Печально но GOOGLE сразу поддержал их. Все дело в том что HUAWEI является сегодня мировым лидером при развертывании мобильных сетей пятого поколения(5G). Это уже совершенно другая реальность мы получаем фантастические скорости.
07.06.2019, 18:31
Гость: Александр

...вот не надо мне, IT-шнику, вешать на уши "...первый в истории интернета эффективный и свободный агрегатор новостей...."!

Чушь собачачья! Не бывает агрегаторов, не имеющих цензуры и не бывает рекомендаций без алгоритма. И я не верю, что в алгоритме не закопано предпочтение одних источников информации, перед другими. Даже ЕСЛИ алгоритм подбора "совершенно честный", то сборщик информации МОЖЕТ легко "не знать" те сайты, которые ему укажут, и иметь, опять же, "специально указанные" сайты первыми в списке...
Речь просто о том, что Дуров сам хочет рекомендовать, кому что читать.
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