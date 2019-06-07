Дуров решил создать независимый новостной агрегатор

17:51

Основатель Telegram Павел Дуров пригласил сотрудников «Яндекса» на работу для создания «сервиса рекомендаций новостей в глобальном масштабе» и «без политической цензуры».

«У нас есть шанс создать первый в истории интернета эффективный и свободный агрегатор новостей», — заявил Дуров. Ранее о работе Telegram над таким сервисом не сообщалось.

Свое предложение предприниматель связал с новостями о запросе ФСБ к «Яндексу» о передаче ключей шифрования. По мнению Дурова, власти России «принуждают „Яндекс“ предоставить им бесконтрольный доступ к личным данным пользователей» и «своими руками калечат локальный IT-рынок», поскольку российские пользователи переходят на зарубежные сервисы, которые требования властей игнорируют.

«В свое время мы организовали „Ноев ковчег“ для лучших разработчиков „ВКонтакте“, пригласив их на работу в Telegram. В этом году мы хотим дать такой же шанс разработчикам „Яндекса“, которые занимаются сервисами рекомендации контента. Устройство таких сервисов, как „Яндекс.Новости“, впечатляет в техническом отношении, однако ограничено цензурой и русскоязычным рынком», — сказал Дуров.

В начале июня стало известно, что «Яндекс» несколько месяцев не выдает по требованию ФСБ ключи шифрования к данным пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». Ранее за отказ выполнить аналогичное требование ФСБ был заблокирован Telegram.

7 июня руководство «Яндекса» рассказало, что решение проблемы «есть», однако не уточнило детали.