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В Москве проверяют более 25 объектов из-за угрозы взрывов

15:34 12.06.2019
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Кинологи проверяют более 25 столичных объектов из-за анонимных сообщений об угрозах взрывов, пишет ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

"Поступило уже более 25 анонимных сообщений об угрозах взрывов. В частности, проверяют парк "ЗИЛАРТ", стадион "ЦСКА Арена" и "Парк Легенд", парк "Зарядье", стадион "Сапсан Арена" и ВДНХ", - сказал собеседник агентства.

Также поступило сообщение о минировании станции метро "Выставочная" и входа в ТЦ "Афимолл Сити".

Собеседник агентства добавил, что проводится эвакуация посетителей сада "Эрмитаж".

"Посетителей Сада "Эрмитаж" эвакуируют. Сад работает только на выход", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о проверке более 10 объектов после сообщений о "минировании". Часть объектов уже проверена, взрывных устройств не обнаружено. 

Темы: Телефонный терроризм
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Комментарии читателей
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12.06.2019, 23:45
Гость: ser

киев пора брать
12.06.2019, 17:53
Гость: Вопросы навязавшимся буржуинам:

В Союзе бывали такие звонки?
Грозить позволяли себе "шутники"
В настолько же демонстративном количестве,
Как ныне при "солнцеподобном величестве"?
12.06.2019, 17:53
Гость: Carlos

Большая часть этих звонков, так же, как и телефонных мошенничест происходит из бантустана Убундия... Давно говорю, что сообщение с ними пора прекращать.
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