В Москве проверяют более 25 объектов из-за угрозы взрывов

15:34

Кинологи проверяют более 25 столичных объектов из-за анонимных сообщений об угрозах взрывов, пишет ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

"Поступило уже более 25 анонимных сообщений об угрозах взрывов. В частности, проверяют парк "ЗИЛАРТ", стадион "ЦСКА Арена" и "Парк Легенд", парк "Зарядье", стадион "Сапсан Арена" и ВДНХ", - сказал собеседник агентства.

Также поступило сообщение о минировании станции метро "Выставочная" и входа в ТЦ "Афимолл Сити".

Собеседник агентства добавил, что проводится эвакуация посетителей сада "Эрмитаж".

"Посетителей Сада "Эрмитаж" эвакуируют. Сад работает только на выход", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о проверке более 10 объектов после сообщений о "минировании". Часть объектов уже проверена, взрывных устройств не обнаружено.