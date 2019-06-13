Путин уволил двух генералов полиции из‐за дела Голунова

14:00

Президент России Владимир Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Ивана Голунова. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

В тексте говорится, что от занимаемых должностей освобождены генерал-майор полиции Юрий Владимирович Девяткин — начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве и генерал-майор полиции Андрей Павлович Пучков начальника управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД по Москве.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявлял, что намерен подать обращение на имя президента России об увольнении двух полицейских генералов, которые имели отношение к делу журналиста Ивана Голунова.

Также он отметил, что полицейские, которые задержали корреспондента на время внутреннего расследования отстранили от работы. Теперь изучением работы правоохранителей занимается Следственный комитет РФ.

6 июня специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали полицейские УВД по ЗАО Москвы по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Следствие требовало отправить журналиста в СИЗО, однако суд назначил ему домашний арест. Своей вины журналист не признал и заявил, что запрещенные вещества ему подкинули задержавшие его полицейские.

В ходе проведения оперативных мероприятий ни одна экспертиза не показала, что наркотики принадлежали журналисту. 11 июня глава МВД объявил о прекращении дела в связи с недоказанностью вины Голунова.