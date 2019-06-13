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Путин уволил двух генералов полиции из‐за дела Голунова

14:00 13.06.2019
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Ивана Голунова. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

В тексте говорится, что от занимаемых должностей освобождены генерал-майор полиции Юрий Владимирович Девяткин — начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве и генерал-майор полиции Андрей Павлович Пучков начальника управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД по Москве.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявлял, что намерен подать обращение на имя президента России об увольнении двух полицейских генералов, которые имели отношение к делу журналиста Ивана Голунова.

Также он отметил, что полицейские, которые задержали корреспондента на время внутреннего расследования отстранили от работы. Теперь изучением работы правоохранителей занимается Следственный комитет РФ.

6 июня специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали полицейские УВД по ЗАО Москвы по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Следствие требовало отправить журналиста в СИЗО, однако суд назначил ему домашний арест. Своей вины журналист не признал и заявил, что запрещенные вещества ему подкинули задержавшие его полицейские.

В ходе проведения оперативных мероприятий ни одна экспертиза не показала, что наркотики принадлежали журналисту. 11 июня глава МВД объявил о прекращении дела в связи с недоказанностью вины Голунова.

Темы: СМИ в России, СМИ и журналистика, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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13.06.2019, 18:32
Гость: Карл Забайкальский

До встрече на Колыме!!!
13.06.2019, 18:29
Гость: Нос по ветру....

Рулевой галеры никогда не терял ориентир, он всегда держал и держит нос по ветру! Выгодно было в КПСС вступить, вступил, выгодно было предать КПСС и КГБ, предал, выгодно было пойти работать на воров, пошел, выгодно страну грабить, грабит.... Ну и лапшу вешать народу выгодно, пока проходило и, вот уволив двух генералов, еще время выиграно. Тысячи генералов пока остаются!
13.06.2019, 18:14
Гость: Все будет окей!

Гарант российской Коза-Ностры вынужден что-то предпринять, уж больно распоясались болотные журналюги, опускают авторитет мафиозной полиции и вместе с ней авторитет власти.... Приходиться жертвовать преданными генералами...., Устроим их на время есть крабов к Цеповязу и как только уляжется скандал, освободим по УДО за примерное поведение, к тому же их еще много остается!
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