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Правительство готовит изменения в закон об аварийном жилье

07:34 18.06.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Правительство РФ до конца июня планирует внести в Госдуму законопроект об изменении механизмов переселения граждан из аварийного жилья, пишет газета "Известия".

По данным издания, в проекте будут разделены понятия "ветхое жилье" и "аварийное жилье". Так, первое не создает угрозу жизни жителям и продолжит участвовать в программе капремонта. Кроме того, ветхие дома будут получать господдержку: не только жители, но и инвесторы. Для ветхого жилья будут создаваться краткосрочные планы работ.

Кроме того, законопроект позволит направлять средства и на приобретение жилья и на возмещение процентов по ипотечным кредитам для жителей.

Отмечается, что документ находится "в высокой степени готовности". Ожидается, что в конце июня работа над ним завершена, и законопроект будет внесен в Госдуму.

Как напоминают "Известия", планируется, что к 2024 году 531 тыс. россиян переселятся из 9,54 млн кв.м. непригодного для жизни жилья в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Минстрой сообщал, что 15,3 млн кв.м. жилья являются аварийными, однако некоторые эксперты несогласны с оценкой.

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Недвижимость
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Комментарии читателей
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18.06.2019, 10:38
Гость: Трезвый

вывод. Ветхое жилье существует с нищим старением и обездоленностью. Неужели в правительстве не видят как умирает российское село где в покосившихся ветхих домах доживают одинокие старушки на нищенскую колхозную пенсию? Видят,но ничего не делают и все пузырят мозги обывателю различными программами о которых после их принятия через короткое время все забывают.Как надоел этот дебилизм,обман и самообман правительственных пиарщиков. Подскажите мне хоть одна правительственная социальная программа внедрена в жизнь кроме мат.капитала?
18.06.2019, 09:19
Гость: майк

20 кубов бетона не может столько стоить, цены оторваны от реальности.
18.06.2019, 08:20
Гость: Путник

Жилье 2000 предвестник распада СССР. Дилищьная программа до неё привела к катастройке. Что день грядущий нам готовит?
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