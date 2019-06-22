СМИ сообщили о пролете бомбардировщика РФ вблизи испанского авианосца

12:46

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца "Хуан Карлос I", который выполнял маневры в рамках учений Североатлантического альянса в Балтийском море, сообщает РИА Новости со сссылкой на испанский телеканал Antena 3.

По его информации, российский самолет пролетел рядом с испанским кораблем "на относительно низкой скорости" и небольшой высоте.

Воздушное судно было обнаружено радарами, но его маневры "не были сочтены опасными", поэтому ответных мер не последовало.

Ежегодные учения ВМС стран НАТО BALTOPS 2019 стартовали в Балтийском море 9 июня. В них принимают участие 44 корабля, 40 самолетов и вертолетов, а также около 12 тысяч военнослужащих.