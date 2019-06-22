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СМИ сообщили о пролете бомбардировщика РФ вблизи испанского авианосца

12:46 22.06.2019
Стоп-кадр видео

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца "Хуан Карлос I", который выполнял маневры в рамках учений Североатлантического альянса в Балтийском море, сообщает РИА Новости со сссылкой на  испанский телеканал Antena 3.

По его информации, российский самолет пролетел рядом с испанским кораблем "на относительно низкой скорости" и небольшой высоте.

Воздушное судно было обнаружено радарами, но его маневры "не были сочтены опасными", поэтому ответных мер не последовало.

Ежегодные учения ВМС стран НАТО BALTOPS 2019 стартовали в Балтийском море 9 июня. В них принимают участие 44 корабля, 40 самолетов и вертолетов, а также около 12 тысяч военнослужащих.

Темы: Отношения России и НАТО
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Комментарии читателей
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22.06.2019, 20:36
Гость: нв

А чего вообще испанцы потеряли в Балтийском море.
22.06.2019, 20:34
Гость: такиминадо

А в чем новость-то? Где-то в районе испанского авианосца пролетел российский самолет, соблюдая все международные правила безопасности. Никто ни к кому претензий не имеет. И что?
22.06.2019, 17:49
Гость: Иван простак

Как то будучи в туристичекой поездке, угодил на выставку яхт и лодок, пришвартованных к берегу длинной лентой. Билет плюс ленточку на руку одели и вперёд. В одной палатке находились испанцы в униформе и несколько макетов боевых кораблей, с экспозицией боевого флота С пяток.
"Что это" мы спросили недоуменно. Ответ был потрясающий. "Армада". Короче наш самолёт на знаменитую испанскую армаду.
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