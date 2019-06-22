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Роскомнадзор напомнил телеканалам о правилах вещания в День памяти и скорби

11:13 22.06.2019
День памяти и скорби в Москве © KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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 Роскомнадзор напоминает, что в соответствии с указом президента РФ "О Дне памяти и скорби" 22 июня на телевидении и радио отменяются развлекательные мероприятия и передачи в течение всего дня.

К развлекательным программам относятся эстрадные и цирковые представления, концерты, ток-шоу, шоу, игры и конкурсы, телевизионные юмористические сериалы, комедийные фильмы и др.

Без нарушения закона транслировать в прямой эфир возможно утренние и вечерние шоу с исключением из их эфира откровенно развлекательного контента.

Неисполнение указа президента является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством, сообщает "Интерфакс".

Темы: Телевидение и его влияние на общество в России, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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22.06.2019, 20:00
Гость: Reptilicus

22.06.2019 г. Время : 19.45. Имел неосторожность включить ТВ. По 1 каналу Галкин обсуждает важность правильного фотографирования блюд, а по 2 каналу ("Россия")обсуждают пропажу и счастливое обнаружение кота одного господина. Вот интересно, как Роскомнадзор исхитрится подвести это под соответствие Указу президента РФ "О Дне памяти и скорби"... Хотя, если бизнес превыше всего, то тогда оно кАнеШно ...
22.06.2019, 15:38
Гость: Kukuij

А если нет телевизора

Напиться можно и проспать до завтрашнего дня?
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Ага,значит самогоный апарат у тя есть.Нверно от бати по наследству.
22.06.2019, 14:06
Гость: Хам

Вспоминать надо не один день, а весь год, чтобы пенсионеры не проклинали.
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