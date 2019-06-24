Число бюджетных мест в российских вузах существенно сократится к 2024 году

09:29

Число бюджетных мест в российских вузах к 2024 году сократится на 17% по сравнению с 2019-м, пишут «Известия» со ссылкой на прогноз, представленный в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.

В докладе представлен прогноз суммарной численности выпускников школ и иностранных абитуриентов и контрольных цифр приема на бюджетные места по годам до 2024-го. Из него следует, что последний показатель в 2017 году составлял 575,7 тыс. мест, затем он вырос до 597,6 тыс. и к 2019-му снизился до 518,4 тыс. В 2020 году прогнозируется его дальнейшее снижение на 2% и далее на 4% ежегодно — до 432,4 тыс. бюджетных мест в 2024-м.

При этом абитуриентов станет больше на 15%: к 2024 году их будет уже 823,8 тыс. (при 713,8 тыс. в 2019-м), конкурс на «бюджет» в среднем составит 1,9 человека на место вместо нынешних 1,4. В итоге шансы поступить на бесплатное отделение сократятся примерно на четверть.

Увеличение числа поступающих главным образом связано не с демографическим фактором, а с целевым ростом числа иностранных абитуриентов. Рост количества студентов из других государств как минимум вдвое — до 425 тыс. человек — предусмотрен нацпроектом «Образование».

Чем обусловлено сокращение бюджетных мест в вузах, в правительственном докладе не указано. В пресс-службе Минобрнауки оперативно на этот вопрос не ответили.