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Число бюджетных мест в российских вузах существенно сократится к 2024 году

09:29 24.06.2019
Абитуриенты МГУ
© KM.RU, Илья Шабардин
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Число бюджетных мест в российских вузах к 2024 году сократится на 17% по сравнению с 2019-м, пишут «Известия» со ссылкой на прогноз, представленный в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования. 

В докладе представлен прогноз суммарной численности выпускников школ и иностранных абитуриентов и контрольных цифр приема на бюджетные места по годам до 2024-го. Из него следует, что последний показатель в 2017 году составлял 575,7 тыс. мест, затем он вырос до 597,6 тыс. и к 2019-му снизился до 518,4 тыс. В 2020 году прогнозируется его дальнейшее снижение на 2% и далее на 4% ежегодно — до 432,4 тыс. бюджетных мест в 2024-м.

При этом абитуриентов станет больше на 15%: к 2024 году их будет уже 823,8 тыс. (при 713,8 тыс. в 2019-м), конкурс на «бюджет» в среднем составит 1,9 человека на место вместо нынешних 1,4. В итоге шансы поступить на бесплатное отделение сократятся примерно на четверть.

Увеличение числа поступающих главным образом связано не с демографическим фактором, а с целевым ростом числа иностранных абитуриентов. Рост количества студентов из других государств как минимум вдвое — до 425 тыс. человек — предусмотрен нацпроектом «Образование».

Чем обусловлено сокращение бюджетных мест в вузах, в правительственном докладе не указано. В пресс-службе Минобрнауки оперативно на этот вопрос не ответили. 

Темы: Высшее образование в России
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Комментарии читателей
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24.06.2019, 14:26
Гость: Достаточно

трех классов Церковно-Приходской школы.
24.06.2019, 14:15
Гость: Сердечник

Уровень развития современных детей такой что хоть бесплатно, хоть за деньги - не догоняют элементарных вещей, банально нет внимания и усердия, а без этого всё прахом...
создать творческую атмосферу нелегко. Дети хорошо учатся если есть кому подражать, есть практические цели... и если нужно это прежде всего им, а не родителям и тп...
24.06.2019, 13:58
Гость: Алые Паруса

Что будет в 2024 году - неизвестно. Обсуждать это бессмысленно.

А вот вчера в Питере прошел грандиозный праздник. Организаторы молодцы.
Чего не скажешь о редакции портала, на котором об этом празднике сегодня почему-то не упоминают: о дефиците газа на Украине - ласкаво просимо, а о грандиозном мероприятии в России - да зачем в самом деле.
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