Патрушев провел в Израиле переговоры с Болтоном

18:10

Россия, США и Израиль договорились по большинству вопросов урегулирования кризиса в Сирии. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев на встрече в Израиле с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом, передает ТАСС.

Спектр вопросов включал многие проблемные темы в отношениях Москвы и Вашингтона: наряду с Сирией, затрагивалась ситуация на Украине и в Афганистане, договоры об ограничении стратегических наступательных вооружений и о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также другие темы. Тогда же Патрушев пригласил своего коллегу в Москву для проведения нового раунда переговоров.

«Во многом мы сошлись во мнениях, по большинству [вопросов] о том, какой мы хотим видеть Сирию в конечном итоге», — заявил Патрушев. Он добавил, что сторонам еще предстоит вести дальнейший диалог.

«Те вызовы и угрозы, которые существуют [на Ближнем Востоке], — они не какие-то мифические, они реальные, им надо противостоять», — пояснил он. По словам Патрушева, одной из главных проблем Сирии остается терроризм.

Газета Asharq Al-Awsat ранее писала, что Россия, США и Израиль готовят сделку по Сирии, которая предполагает отмену санкций в отношении Дамаска. В обмен на это Москва должна будет заявить о приверженности «конкретным мерам» — в частности, контролировать действия Ирана в Сирии и следить за политическими процессами в республике. Кремль не подтвердил эту информацию.